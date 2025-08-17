Przeklęte dotacje. Wszystkie! I unijne, i polskie, i te "od Platformy", i te "od PiS"

Zawsze, gdy się „w dotacjach” pogrzebie, to wyłazi na wierzch masa złodziejstwa lub innego rodzaju przekrętów. A w „najlepszym” razie cwaniactwa. Tak jak wciąż wyłazi to w przypadku dotacji z tzw. Zielonego Ładu, tak teraz zaczynają wyłazić historie uwłaszczania się na dotacjach z KPO (Krajowego Planu Odbudowy – odbudowy po czym? Po „pandemii” COVID-19?) poprzez a to zakup jachtu (czy nawet dwóch), a to rozwój klubu dla swingersów, a to budowę czterech domków na wynajem itp., itd.