Domański: Prezydent Nawrocki powinien zmienić doradców gospodarczych

Andrzej Domański zaprzecza obawom Pałacu Prezydenckiego o to, że nie uda się przygotować wyważonego, możliwego do realizacji budżetu na 2026 rok. Minister podkreśla, że nie ma ryzyka bankructwa. – Nie, Polska nie będzie bankrutem. Polska ma silne, stabilne finanse publiczne. Nasza gospodarka rośnie, jest w tej chwili najszybciej rosnącą dużą unijną, europejską gospodarką. Przypomnę, że po panu Morawieckim odziedziczyliśmy wzrost gospodarczy zerowy. W tej chwili polska gospodarka rośnie w tempie 3,4 proc. PKB, a w przyszłym roku jeszcze przyspieszymy – mówił polityk w TVP Info.

– Kolejny raz apeluję do doradców, pseudo doradców pana prezydenta, aby podpowiadali mu takie rozwiązania, które służą budowie siły polskiej gospodarki. Bardzo trudno sabotować czy zapowiadać weto chociażby do podwyżek podatku dla banków, a jednocześnie mówić, że deficyt w Polsce jest za wysoki – stwierdził Domański.

Domański "radzi" Nawrockiemu

– Chyba mogę powiedzieć jasno, że prezydent Nawrocki powinien zmienić swoich doradców gospodarczych, ponieważ podpowiadają mu bardzo złe decyzje, które podjął w ostatnich tygodniach. Wetowanie ustaw istotnych z punktu widzenia polskiej gospodarki to jest coś, co myślę wymaga pilnego działania – dodał szef MF.

Domański zarzucił, że dochodzi do próby "sabotowania wzrostu gospodarczego w Polsce", ale rząd sobie z tym poradzi. – Poradzimy sobie i z próbą destabilizacji finansów publicznych, jeżeli taką próbę pan prezydent będzie podejmował. Dla nas kolejne działanie zmierzające do uszczelnienia systemu podatkowego, które już podjęliśmy, bo przypomnę, że zmiażdżyliśmy lukę VAT, którą odziedziczyliśmy na poziomie ponad 13 proc., obniżyliśmy ją do poniżej 7 proc. – podsumował szef resortu finansów.

