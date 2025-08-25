"Scenariusz grecki". Budżet niepewny, Domański ma duży problem

Portal money.pl podaje, że w poniedziałek po południu ma odbyć się spotkanie liderów koalicji ze wszystkimi ministrami po to, aby omówić plan finansowy państwa na 2026 roku.

"Ostatni miesiąc minister finansów Andrzej Domański spędził głównie na układaniu się z poszczególnymi ministrami w sprawie tego, ile pieniędzy otrzymają ich resorty na kolejny rok. Pertraktacje z niektórymi trwały jeszcze w minionym tygodniu, niektórzy nie byli bowiem usatysfakcjonowani wyjściowymi propozycjami Ministerstwa Finansów i Gospodarki" – czytamy. Jeden z informatorów z rządu twierdzi, że nie wszystko jest jeszcze dogadane w obszarach zdrowia, energii, aktywów państwowych i infrastruktury.

Optymizmu brak. "Scenariusz grecki"

Właściwie wszyscy rządowi rozmówcy, pytani o proces składania przyszłorocznego budżetu, nie wykazują optymizmu – opisuje serwis. Pada nawet stwierdzenie "o grożącym nam scenariuszu greckim". – To nie jest pozbawione sensu – uważa jedna z osób z kręgów rządowych. "Słychać opinie, że sytuacja w Narodowym Funduszy Zdrowia jest do kitu, mowa nawet o "bankrucie" – dorzuca rozmówca zbliżony do rządu, ale dobrze zorientowany w pracach nad planem finansowym państwa. Inny rozmówca wskazuje, że przyszłoroczna propozycja dotacji budżetowej dla NFZ to ok. 26 mld zł, podczas gdy realne potrzeby Funduszu to około 50 mld zł" – podano.

Resort finansów nad budżetem pracuje "w ścisłej tajemnicy". Dlatego opinia publiczna nie poznała najważniejszych parametrów – jaki będzie deficyt, dług czy skala wydatków na armię. – Trwają jeszcze rozmowy w rządzie, przede wszystkim z ministerstwami, więc dopóki to wszystko się nie poskłada, dopóty nic zobowiązującego nie da się w tym zakresie powiedzieć – wskazuje informator z Ministerstwa Finansów. "Minister finansów usilnie poszukuje dodatkowych pieniędzy dla budżetu" – opisuje money.pl.

