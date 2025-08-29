Zła prognoza dla budżetu. Rząd to przyznał

Jednocześnie podtrzymano, że deficyt budżetu centralnego w br. nie przekroczy zapisanego w ustawie poziomu 288,8 mld zł.

"Zaktualizowana prognoza wskazuje, że dochody budżetu państwa w 2025 r. będą niższe od zgromadzonych w 2024 r. o ok. 19,8 mld zł. Spadek dochodów budżetu państwa w stosunku do 2024 r. jest głównie wynikiem zmian w zakresie podziału dochodów z PIT pomiędzy budżet państwa i samorządy. W zakresie pozostałych dochodów podatkowych przewiduje się, że największy wzrost w stosunku do 2024 r. wystąpi w podatku VAT o 37,3 mld zł, w podatku CIT oraz akcyzowym – wzrosty odpowiednio o 5,8 mld zł i 4,7 mld zł" – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Spadek dochodów niepodatkowych

Dochody niepodatkowe w 2025 r. prognozowane są na poziomie niższym niż w 2024 r. o 1,7 mld zł, co jest spowodowane brakiem w 2025 r. wpłaty jednostek samorządu terytorialnego (efekt wspomnianej powyżej zmiany sposobu szacowania udziałów do przekazania JST w PIT i CIT), podano także.

"Szacuje się, że dochody budżetu państwa w 2025 r. będą niższe niż założone w ustawie budżetowej na 2025 r. o około 29 mld zł, tj. o 4,7 proc. Największe odchylenia w stosunku do prognozy z ustawy budżetowej dotyczą podatku VAT (24,5 mld zł), podatku akcyzowego (3,1 mld zł) oraz podatku CIT(4,7 mld zł) i PIT (3,6 mld zł). Natomiast w obszarze dochodów niepodatkowych zakłada się wyższe niż przewidziano w ustawie budżetowej wykonanie o ponad 5 mld zł, głównie dzięki większym wpływom z dywidend oraz dochodów od państwowych jednostek budżetowych" – czytamy dalej.

Tyle wyniesie deficyt

Jednocześnie w uzasadnieniu podkreślono, iż "szacuje się, że w skali całego 2025 roku wydatki będą istotnie niższe od zakładanych w ustawie budżetowej na rok 2025 z dnia 9 stycznia 2025 r.".

"Mając na uwadze powyższe, prognozuje się, że deficyt budżetu państwa nie przekroczy wartości określonej w ustawie budżetowej na rok 2025 z dnia 9 stycznia 2025 r., tj. 288,8 mld zł" – podsumowano.

Jak podawał wcześniej resort finansów, prezentując szacunkowe dane, w budżecie państwa odnotowano 156,72 mld zł deficytu na koniec lipca br., co oznacza wykonanie 54,3 proc. planu na cały rok.

