Indie zamierzają rozszerzyć współpracę z Rosją pomimo amerykańskich ceł

Według "Financial Times", podczas spotkania na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO) w Chinach, Modi powiedział rosyjskiemu politykowi, że "nawet w najtrudniejszych okolicznościach Indie i Rosja szły ramię w ramię”.

– Nasza ścisła współpraca jest ważna nie tylko dla naszych dwóch krajów, ale także dla pokoju, stabilności i dobrobytu na świecie – stwierdził.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Indii poinformowało, że podczas spotkania Modi i Putin omawiali współpracę dwustronną, w tym w sektorze gospodarczym, finansowym i energetycznym. Strony "wyraziły zadowolenie ze stałego rozwoju więzi dwustronnych” w tych obszarach.

Z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że rozmowa Putina i Modiego trwała godzinę i odbyła się w limuzynie rosyjskiego przywódcy, po czym przeniosła się do gabinetu i była kontynuowana w obecności członków obu delegacji. Warto zauważyć, że było to pierwsze spotkanie obu polityków w 2025 roku.

Indie potrzebują rosyjskiej ropy

Gazeta przypomina, że prezydent USA Donald Trump podniósł cła na większość indyjskiego importu do 50 procent. Zauważono, że posunięcie to było reakcją na zakup przez New Delhi rosyjskiej ropy po obniżonej cenie.

"Indie stały się największym odbiorcą rosyjskiej ropy naftowej transportowanej drogą morską. Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku wartość zakupionego surowca to 140 mld dolarów. Większość tych dostaw jest przetwarzana w indyjskich rafineriach na benzynę i olej napędowy, a następnie sprzedawana na rynku krajowym i zagranicznym” – czytamy w artykule.

Kraje zachodnie, w tym Stany Zjednoczone, wspierały ten handel, ponieważ pomagał on utrzymać ceny na rynkach światowych. Działo się tak, dopóki cena, jaką Indie płaciły za rosyjską ropę, pozostawała poniżej pułapu ustalonego przez G7.

