Indie oburzone decyzją Trumpa

"Nasz import opiera się na czynnikach rynkowych i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego 1,4 miliarda mieszkańców Indii. W związku z tym niezwykle godne ubolewania jest, że Stany Zjednoczone zdecydowały się nałożyć na Indie dodatkowe cła za działania, które wiele innych krajów również podejmuje w ramach własnych interesów narodowych” – czytamy w oświadczeniu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Indii nazwało amerykańskie cła "niesprawiedliwymi, nieuzasadnionymi i bezpodstawnymi”. Władze obiecały również podjęcie "wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony swoich interesów narodowych”, nie precyzując jednak, co będzie to oznaczało w praktyce.

Cła na Indie

Prezydent USA ogłosił dziś podpisanie dekretu nakładającego 25-procentowe cło na towary importowane z Indii do Ameryki. Powodem nałożenia nowych taryf jest fakt, że Indie kupują rosyjską ropę.

Pod koniec lipca Donald Trump wyznaczył nowy termin ultimatum, zgodnie z którym Rosja musi zgodzić się z Ukrainą na zakończenie wojny, w przeciwnym razie Stany Zjednoczone nałożą na nią i na odbiorców rosyjskiej ropy nowe sankcje. Ultimatum wygasa jednak dopiero 8 sierpnia.

Nie wiadomo jeszcze, czy Trump nałoży podobne cła na Chiny, Turcję czy Brazylię, które również kupują znaczne ilości rosyjskiej ropy. Taką szczególną uwagę poświęconą Indiom można wytłumaczyć niezadowoleniem Trumpa z protekcjonistycznych działań rządu Indii na ich własnym rynku.

Zakupy rosyjskiej ropy

Od rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę w lutym 2023 roku, Indie stały się jednym z największych kupców rosyjskiej ropy. Agencja Reuters szacuje, że w 2025 roku Indie zwiększyły import tego surowca o 1 proc. w porównaniu do 2024 roku. Oznacza to, że sprowadzają średnio 1,75 mln baryłek dziennie. Od początku rozpoczęcia wojny na Ukrainie, Rosja stała się głównym źródłem ropy dla Indii, pomimo tego, że przed wojną przypadał na nią tylko ułamek dostaw do tego kraju.

