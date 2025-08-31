Putin przyleciał na szczyt do Chin. "Stosunki najlepsze w historii"

Putin był witany na lotnisku na czerwonym dywanie. Chińska państwowa stacja telewizyjna CCTV oceniła, że stosunki między Chinami a Rosją są "najlepsze w historii" – podaje Reuters.

Szanghajska Organizacja Współpracy została utworzona w Szanghaju 15 czerwca 2001 r. Początkowo w jej skład wchodziły Chiny, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Tadżykistan i Uzbekistan. W 2017 r. do SzOW dołączyły Indie i Pakistan. W 2023 r. do organizacji wstąpił Iran, a w zeszłym roku jej członkiem została Białoruś.

W dwudniowym szczycie SzOW wezmą udział przedstawiciele ponad 20 krajów, w tym premier Indii Narendra Modi, oraz szefowie 10 organizacji międzynarodowych, m.in. sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Putin z czterodniową wizytą w Chinach

Według agencji Interfax w Tiancinie Putin ma zaplanowany napięty harmonogram spotkań dwustronnych. Oczekuje się, że przeprowadzi oddzielne rozmowy z przywódcami Indii, Turcji i Iranu.

Następnie rosyjski prezydent uda się do Pekinu, na spotkanie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Putin będzie również uczestniczył w paradzie wojskowej na placu Tiananmen, która ma upamiętnić zwycięstwo nad Japonią i zakończenie II wojny światowej.

Reuters odnotowuje, że dzień przed wizytą w ChRL Putin w wywiadzie udzielonym chińskiej agencji informacyjnej Xinhua ostro skrytykował Zachód, oświadczając, że Moskwa i Pekin wspólnie sprzeciwiają się "dyskryminacyjnym" sankcjom w handlu międzynarodowym.

Według agencji Xi będzie chciał wykorzystać szczyt SzOW – największy od czasu powstania tej organizacji – aby pokazać, jak może wyglądać porządek międzynarodowy bez hegemonii amerykańskiej, a także zapewnić znaczące wsparcie dyplomatyczne Rosji, dotkniętej sankcjami za inwazję na Ukrainę.

Czytaj też:

Chiny gotowe wysłać wojska na Ukrainę. Pod jednym warunkiem