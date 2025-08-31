Putin przyleciał na szczyt do Chin. "Stosunki najlepsze w historii"
Putin przyleciał na szczyt do Chin. "Stosunki najlepsze w historii"

Władimir Putin, przywódca Rosji
Władimir Putin, przywódca Rosji Źródło: Wikimedia Commons
Prezydent Rosji Władimir Putin przybył w niedzielę do chińskiego miasta Tiancin, gdzie odbędzie się szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW).

Putin był witany na lotnisku na czerwonym dywanie. Chińska państwowa stacja telewizyjna CCTV oceniła, że stosunki między Chinami a Rosją są "najlepsze w historii" – podaje Reuters.

Szanghajska Organizacja Współpracy została utworzona w Szanghaju 15 czerwca 2001 r. Początkowo w jej skład wchodziły Chiny, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Tadżykistan i Uzbekistan. W 2017 r. do SzOW dołączyły Indie i Pakistan. W 2023 r. do organizacji wstąpił Iran, a w zeszłym roku jej członkiem została Białoruś.

W dwudniowym szczycie SzOW wezmą udział przedstawiciele ponad 20 krajów, w tym premier Indii Narendra Modi, oraz szefowie 10 organizacji międzynarodowych, m.in. sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Putin z czterodniową wizytą w Chinach

Według agencji Interfax w Tiancinie Putin ma zaplanowany napięty harmonogram spotkań dwustronnych. Oczekuje się, że przeprowadzi oddzielne rozmowy z przywódcami Indii, Turcji i Iranu.

Następnie rosyjski prezydent uda się do Pekinu, na spotkanie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Putin będzie również uczestniczył w paradzie wojskowej na placu Tiananmen, która ma upamiętnić zwycięstwo nad Japonią i zakończenie II wojny światowej.

Reuters odnotowuje, że dzień przed wizytą w ChRL Putin w wywiadzie udzielonym chińskiej agencji informacyjnej Xinhua ostro skrytykował Zachód, oświadczając, że Moskwa i Pekin wspólnie sprzeciwiają się "dyskryminacyjnym" sankcjom w handlu międzynarodowym.

Według agencji Xi będzie chciał wykorzystać szczyt SzOW – największy od czasu powstania tej organizacji – aby pokazać, jak może wyglądać porządek międzynarodowy bez hegemonii amerykańskiej, a także zapewnić znaczące wsparcie dyplomatyczne Rosji, dotkniętej sankcjami za inwazję na Ukrainę.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: Reuters / TASS / Interfax
