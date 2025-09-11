NBP kupi jeszcze więcej złota. Propozycja Glapińskiego przyjęta

Zarząd Narodowego Banku Polskiego (NBP), z inicjatywy prezesa Adama Glapińskiego, podjął decyzję o strategicznym zwiększeniu udziału złota do 30 proc. oficjalnych aktywów rezerwowych. Skala i tempo zakupów będą zależały od uwarunkowań rynkowych – podał w czwartek NBP.

"Dzięki swojej niezależności Narodowy Bank Polski konsekwentnie realizuje strategię zarządzania rezerwami i zwiększania zasobów złota, budując bezpieczeństwo finansowe kraju. W tych trudnych czasach globalnych zawirowań i poszukiwania nowego porządku finansowego złoto jest jedyną pewną lokatą rezerw państwowych" – powiedział Glapiński, cytowany w komunikacie.

Ponad 500 ton złota w NBP. Jego wartość przekracza 200 mld zł

NBP posiada obecnie ponad 515 ton złota o wartości przekraczającej 200 mld zł, co stanowi ok. 22 proc. łącznej wartości oficjalnych aktywów rezerwowych. Łączna wartość rezerw dewizowych NBP wynosi ponad 953 mld zł.

Na początku września Glapiński informował, że zarządowi NBP zostanie w najbliższym czasie przedstawiona propozycja, by docelowy udział złota w rezerwach dewizowych zarządzanych przez bank centralny został zwiększony do 30 proc.

Glapiński: Polska weszła do ekskluzywnego klubu

Według Glapińskiego w październiku ubiegłego roku Polska przekroczyła poziom 400 ton złota w rezerwach dewizowych i weszła do "ekskluzywnego klubu największych posiadaczy rezerw w złocie na świecie".

– Skądinąd mamy już około 200 miliardów dolarów rezerwy walutowej. Żaden z naszych partnerów handlowych i inwestorów nie może wątpić, co do naszej wiarygodności i wypłacalności, nawet kiedy wokół nas toczy się jakaś dramatyczna sytuacja – mówił szef NBP, dodając, że ma na myśli to, co "dzieje się za naszą wschodnią granicą".