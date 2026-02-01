Złota strategia NBP

W poniedziałek za jedną uncję złota trzeba było płacić co najmniej 5 tys. dol., a w czwartek już 5,5 tys. dol. Tym samym królewski kruszec kontynuuje niezwykły rajd z roku 2025, gdy wartość złota wzrosła aż o 64 proc. (i był to najmocniejszy roczny wzrost od 1979 r.).