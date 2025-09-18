Handlowy gigant może zniknąć z Polski. Chce sprzedać blisko 800 sklepów

Informację jako pierwsza podała w czwartek telewizja wPolsce24, powołując się na doniesienia francuskiego newslettera La Lettre, zajmującego się sprawami biznesu i polityki. "Grupa kierowana przez Alexandre Bompard właśnie poprzez bank JP Morgan uruchomiła procedury, w tym tzw. data room, w celu sprzedaży swoich 800 sklepów w Polsce, a także 40 centrów handlowych" – przekazano. Obecnie Carrefour posiada w Polsce 783 sklepy.

Jak wskazano, potencjalni nabywcy dostaną dostęp do kluczowych danych, które pozwolą im oszacować wartość wystawionych na sprzedaż aktywów.

Już w 2021 r. pojawiły się pogłoski, że francuski koncern wycofa się z polskiego rynku. Carrefour jest jedną z największych sieci handlowych działających w Polsce. Spółka, posiadająca sieć hipermarketów i supermarketów, powstała we Francji w 1960 r. Prowadzi swoją działalność w 34 krajach na czterech kontynentach, m.in. w: Belgii, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii, Turcji, Tajwanie, Rumunii, Chinach, Brazylii, Argentynie oraz Meksyku. W pierwszej połowie 2025 r. sprzedaż Grupy Carrefour wyniosła 46,55 mln euro, co oznacza wzrost w porównaniu do roku 2024. Mimo tego firma odnotowała stratę netto w wysokości 361 mln euro. Natomiast Carrefour Polska zakończył ubiegły rok ze stratą netto w wysokości 53,6 mln zł.

Carrefour zniknie z Polski? Jest komunikat

"Na półmetku realizacji swojego planu strategicznego Carrefour 2026 oraz w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe, Grupa Carrefour rozpoczęła analizę swojego portfela biznesowego, obejmującą wszystkie obszary jej działalności i modele organizacyjne" – przekazała w komunikacie spółka Carrefour Polska, odpowiadając na pytania redakcji TVN24.

Podkreślono, że w związku z trwającym procesem, sieć nie będzie komentowała "plotek rynkowych".

Carrefour rozpoczął swoją działalność w Polsce w 1997 r.

Czytaj też:

Podano dane dot. koszyka zakupowego. Który sklep poradził sobie najlepiej?Czytaj też:

Inflacja w Polsce. Dane nie zostawiają złudzeń