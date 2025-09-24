34 propozycje deregulacyjne dla obronności. Większość dotyczy dronów

"Pakiet rozwiązań deregulacyjnych na rzecz obronności to specjalna inicjatywa, podjęta w celu przyspieszenia i ułatwienia w zakresie bezpieczeństwa Polski. Inicjatywa SprawdzaMY – Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski odpowiada na pilne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa narodowego, by jak najszybciej odblokować potencjał polskich firm, zwłaszcza w branży dronowej. Nasze propozycje to także przyspieszenie zakupów w celu budowy zabezpieczenia wojskowego oraz wsparcie obywateli, przykładowo w zakresie odszkodowań. (...) W grę wchodzą takie rozwiązania, jak uproszczone procedury rejestracji, szybsze ścieżki certyfikacyjne, łatwiejszy dostęp do technologii i komponentów, ograniczenie biurokracji i większe wsparcie dla firm, które są gotowe zaangażować się w produkcję dronów na potrzeby wojska" – przekazał w komunikacie pomysłodawca SprawdzaMY Rafał Brzoska.

"Aż 22 z tych propozycji dotyczy dronów. O co chodzi? Głównym celem jest przyspieszenie i uproszczenie wszystkiego, co związane z produkcją, rejestracją i używaniem bezzałogowców. Jeśli te regulacje faktycznie zostaną uproszczone, możemy w krótkim czasie zbudować coś na wzór »armii dronów«, tak jak zrobiła to Ukraina – ale w naszym stylu, przy udziale rodzimego biznesu. Propozycje mają trafić na biurka polityków w ciągu kilku dni" – wskazał członek komitetu sterującego w Inicjatywie Ryszard Chmura.

Deregulacja sektora dronów

Inicjatywa chciałaby na przykład, żeby Bank Gospodarstwa Krajowego utworzył alternatywny fundusz inwestycyjny w zakresie technologii dronowej oraz żeby powołany został wiceminister lub pełnomocnik ds. rozwoju technologii dual-use i dronizacji. Niektóre z postulatów to:

ułatwienia inwestycyjne dla zakładów produkujących drony i systemy antydronowe w kontekście ustaw z dnia 25 lipca 2025 r. – wprowadzenie licznych ułatwień i uproszczeń proceduralnych w ramach procesu inwestycyjno-budowlanego dotyczącego zakładów wytwarzających bezzałogowe statki powietrzne;

uproszczenie procedury koncesyjnej dla produkcji i obrotu dronami wojskowymi – uproszczenie (odformalizowanie) procedury uzyskiwania koncesji na wytwarzanie i obrót dronami wojskowymi i dronami bojowymi w Polsce;

utworzenie funduszu BGK dla rozwoju krajowych technologii dronowych – utworzenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego alternatywnego funduszu inwestycyjnego inwestującego w technologie dronowe;

międzynarodowa umowa z Ukrainą dla rozwoju i współpracy w obszarze dronów – zawarcie pomiędzy Polską a Ukrainą umowy międzynarodowej, która byłaby "konstytucją" (tak w obszarze prawa prywatnego, jak i prawa publicznego) dla współpracy w obszarze technologii dronowej;

zniesienie barier reputacyjnych dla finansowania sektora obronnego – umieszczenie na stronie internetowej przez Ministerstwo Finansów lub Komisję Nadzoru Finansowego komunikatu opracowanego przez organy unijne, który potwierdzi, że finansowanie sektora obronnego jest zgodne z zasadami ESG, zgodnie z interpretacjami UE. Projekt ma na celu usunięcie barier regulacyjnych i reputacyjnych, które ograniczają zaangażowanie instytucji finansowych w sektor obronny, wspierając tym samym strategie bezpieczeństwa państwa i zrównoważony rozwój;

koordynacja wsparcia dla technologii dual-use i dronizacji w SSE – powołanie wiceministra lub pełnomocnika ds. rozwoju technologii dual-use i dronizacji, opracowanie rekomendacji wsparcia i organizacja cyklicznych szkoleń dla przedsiębiorców (rozwiązanie na wzór pełnomocnika do spraw energii atomowej). Celem jest stworzenie spójnej strategii rozwoju nowoczesnych technologii, zwiększenie konkurencyjności polskich firm w sektorze obronnym i innowacyjnym oraz zapewnienie lepszej koordynacji działań rządowych;

wsparcie podatkowe dla producentów technologii wojskowych – wdrożenie zmian w przepisach podatkowych, które ułatwią finansowanie i rozwój firm produkujących technologie wojskowe. Działania obejmują zwiększenie limitów odliczeń strat, umożliwienie rozliczania ulg inwestycyjnych w trakcie roku, a także wprowadzenie preferencyjnych stawek VAT. Celem jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw oraz urzeczywistnienie potencjału innowacyjnego sektora obronnego. Propozycje mają także na celu wsparcie rozwoju krajowego przemysłu zbrojeniowego, podniesienie bezpieczeństwa państwa oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycji w Polsce. Działania te mają umożliwić szybszą realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz zwiększą konkurencyjność branży technologii wojskowych na rynku międzynarodowym.

