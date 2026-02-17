"Nie czy, ale kiedy". Znany przedsiębiorca ma wejść do polityki

"Coraz więcej środowisk biznesowych i politycznych na poważnie sonduje Rafała Brzoskę, czy jest już gotów wejść do polityki. rozmówcy z otoczenia milionera nie zaprzeczają, że w jego środowisku toczy się coraz gorętsza dyskusja nad tym, czy założyciel InPostu powinien się dziś zaangażować politycznie" – informuje "Rzeczpospolita".

W ostatnich miesiącach Brzoska zaangażował się w przeprowadzoną przez rząd Donalda Tuska akcję deregulacyjną. Udało się przeprowadzić sporo uproszczeń przepisów dla przedsiębiorców. To przysporzyło przedsiębiorcy popularności i rozpoznawalności. "Polityczne ambicje milionera są tematem spekulacji od lat. Teraz jednak wydaje się, że mogą wreszcie nabrać realnych kształtów. I zmienić scenę polityczną" – czytamy.

Z ustaleń "Rzeczpospolitej" wynika, że jeśli powstanie nowy projekt polityczny pod patronatem szefa InPostu, to byłby raczej szerokim ruchem. "W wymarzonym scenariuszu środowisk biznesowych, które sondują Rafała Brzoskę, taki ruch miałby trzymać pakiet kontrolny między PiS a KO – tak by maksymalizować szanse na realizację ważnych dla przedsiębiorców postulatów gospodarczych. Przedstawiciele biznesu od dawna są niezadowoleni z tego, że muszą nieustannie i 'kawałkami' walczyć o swoje interesy niezależnie od tego, kto rządzi. Wielu zaczęło wierzyć, że tylko wejście do Sejmu może zagwarantować, że główne partie polityczne będą się z nimi liczyć np. w takich sprawach jak Państwowa Inspekcja Pracy, sprawy podatkowe, energetyczne czy problem deregulacji, ale też implementacji unijnego prawa" – opisuje gazeta.

Prawdziwa "trzecia droga"?

Partia Brzoski jest określana jako realna "trzecia droga". – Trudno byłoby Donaldowi Tuskowi go atakować, bo sam premier wciągnął Brzoskę do wielkiej politycznej gry. Z drugiej strony taki proprzedsiębiorczy ruch byłby naturalnym koalicjantem KO w nowym Sejmie – twierdzą informatorzy.

"Brzoska ma też wiarygodność na prawicy, co pokazują nie tylko reakcje na jego inicjatywy na portalach społecznościowych, ale i dobre relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Trudno dziś o lepiej spozycjonowanego człowieka, który ma też zasoby, by wejść do realnej gry o władzę" – wskazano.

