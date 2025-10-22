Co z inicjatywą Brzoski? Tyle postulatów wprowadzono w życie
Ekonomia

Co z inicjatywą Brzoski? Tyle postulatów wprowadzono w życie

Dodano: 
Rafał Brzoska, prezes firmy InPost
Rafał Brzoska, prezes firmy InPost Źródło: PAP / Leszek Szymański
W ramach ustaw podpisanych przez Prezydenta RP, rozporządzeń, okólników czy wytycznych (część pozalegislacyjna) weszło w życie 90 postulatów "SprawdzaMY".

Bieżący raport wdrożeń legislacyjnych zgłoszonych postulatów deregulacyjnych wskazuje, że 65 postulatów przyjęło formę ustawy i zostało podpisanych przez Prezydenta RP.

Ponadto 25 postulatów zrealizowano w inny sposób, np. przez wydanie aktów wykonawczych czy wytycznych. 150 postulatów zostało zaakceptowanych przez Radę Ministrów. 48 postulatów znajduje się obecnie w Parlamencie na różnych etapach prac legislacyjnych, podano.

"Do Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL) wpisano 11 nowych postulatów – w tym bardzo ważny postulat 1216 dotyczący Kasowego PIT dla szerszego grona przedsiębiorców. Dotyczy on podwyższenia z kwoty 1 mln zł do kwoty 2 mln zł limitu przychodów warunkującego możliwość wyboru kasowej metody ustalania przychodów i kosztów (tzw. Kasowy PIT, DER88)" – czytamy w komunikacie.

Inicjatywa deregulacyjna Brzoski. Tak to wygląda w liczbach:

Dotychczasowa statystyka postulatów deregulacyjnych:

  • 500 opublikowanych,
  • 350 przekazanych stronie rządowej w ramach Etapu I,
  • 137 przekazanych stronie rządowej w ramach Etapu II (do rozpatrzenia przez RZD we wrześniu 2025),
  • 487 łącznie przekazanych stronie rządowej w ramach Fazy 1.0 (100-dniowy Sprint),
  • 286 zaakceptowanych przez Rządowy Zespół ds. Deregulacji,
  • 150 zaakceptowanych przez Radę Ministrów,
  • 65 podpisanych przez Prezydenta RP,
  • 25 zrealizowanych w inny sposób,
  • 11 w trakcie realizacji pozalegislacyjnej.

W procesie legislacyjnym:

  • 48 procedowanych w Parlamencie,
  • 11 nowych wpisanych do RCL (rządowe Centrum Legislacyjne),
  • 5 nowych przyjętych przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu,
  • 10 nowych wpisanych do WPL (Wykazu Prac Legislacyjnych).

Rządowy Zespół ds. Deregulacji został powołany na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 5 marca 2025 roku. Jego celem jest koordynacja zmian w przepisach na rzecz ułatwienie codziennego życia obywateli i przedsiębiorców w Polsce.

Opracował: Jan Fiedorczuk
Źródło: ISBnews
