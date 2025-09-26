Kłopoty sieci kawiarni. Likwidacja lokali i zwolnienia

Starbucks oficjalnie przekazał, że w ciągu najbliższych tygodni zamknie około 1 proc. swoich punktów w Ameryce Północnej. Zniknięcie lokali z terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady oznacza, że liczba kawiarni zmniejszy się z 18 734 do 18 300.

Starbucks się zwija. Olbrzymi koszt restrukturyzacji

Jak podkreślił prezes spółki, Brian Niccol, decyzja jest efektem przeglądu działalności i dotyczy miejsc, które "nie są w stanie stworzyć fizycznego środowiska, jakiego oczekują nasi klienci i partnerzy, lub tam, gdzie nie ma ścieżki do osiągnięcia (odpowiednich) wyników finansowych".

Koszty restrukturyzacji oszacowano na 1 miliard dolarów. Jak wskazuje CNN, choć kierownictwo sieci podjęło radykalne kroki, akcje Starbucks nie zareagowały gwałtownie na giełdzie.

Jednak zamknięcia kawiarni to nie wszystko. Sieć ogłosiła również drugą w 2025 roku rundę zwolnień w centrali. Oznacza to utratę pracy przez 900 osób. To kontynuacja redukcji zatrudnienia, którą rozpoczęto już w lutym tego roku. Wówczas ze stanowiskami pożegnało się około 1000 pracowników.

Bardzo wysokie ceny kawy

Tymczasem ceny kawy na świecie w ostatnich miesiącach utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. W lutym 2025 r. arabika osiągnęła rekord ponad 4,4 dol. za funt (ok. 454 g), a obecnie waha się między 3,38 a 3,84 dol. To prawie dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.

Przyczyną są m.in. zmiany klimatyczne – susze, ulewy, a w Brazylii także przymrozki – które spowodowały spadek zbiorów. Dodatkowo rosną koszty produkcji, transportu i frachtu morskiego, a globalne zapasy ziaren są na niskim poziomie.

Na ceny wpływa też większy popyt – szczególnie w Azji, gdzie np. w Chinach konsumpcja kawy w ostatniej dekadzie wzrosła ponad dwukrotnie. Jednocześnie coraz popularniejsze stają się kawy specialty w Europie i Ameryce Północnej, co również podbija ceny. Według dr. Rafała Parviego sytuację pogarszają spekulacje funduszy inwestycyjnych na giełdach oraz fakt, że coraz większa część surowca zostaje w krajach producentów – dziś to już niemal 30 proc. globalnej produkcji.

