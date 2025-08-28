Kawa coraz droższa. Tyle zapłacimy

"W lipcu br. średnie ceny kawy w sklepach zwiększyły się rdr. O 18,3 proc. (mielona) oraz o 16,8 proc. (rozpuszczalna). Z kolei w czerwcu br. wzrosty rdr. wyniosły odpowiednio 25,1 proc. i 20,3 proc. Natomiast w całym 2024 roku odnotowano skoki o 5,4 proc. i 1 proc. r/r. Wiadomo też, że w I półroczu br. sieci handlowe zrobiły zaledwie o 0,1 proc. więcej akcji promocyjnych na kawę niż w analogicznym okresie ub.r. Promocji najbardziej przybyło rdr. w dyskontach – 13 proc. Dodatnie wyniki r/r zanotowały też sieci cash&carry i sklepy typu convenience – odpowiednio 9,9 proc. i 7,1 proc. Z kolei na minusie były zarówno hipermarkety, jak i supermarkety – 19,7 proc. i 7,7 proc." – czytamy w komunikacie.

Główne przyczyny wzrostu cen kawy

Jak wskazał Rafał Parvi z Uniwersytetu WSB Merito, główne przyczyny gwałtownych wzrostów cen kawy to zmiany klimatyczne i niekorzystne warunki pogodowe oraz rosnące koszty produkcji i transportu. Kolejne przyczyny wzrostu cen kawy to niski poziom globalnych zapasów.

Ceny kawy na giełdach są wzmacniane przez działania funduszy inwestycyjnych i spekulantów, którzy reagują na informacje o nieurodzaju i innych zakłóceniach, podano także.

"W 2025 roku cena arabiki przekroczyła 4,35 USD za funt, a robusty osiągnęła rekordowe 5 694 USD za tonę. Wahania kursów walut, w tym osłabienie złotego wobec dolara, zwiększają koszty importu kawy do Polski" – czytamy dalej

Wzrost kosztów energii, pracy i opakowań wpływa na ceny detaliczne kawy, podano także.

Globalny problem z popularnym napojem

Jak opisywał w marcu Business Insider, główną przyczyną wzrostu cen tego popularnego napoju są mniejsze zbiory ziaren kawy w Brazylii i Wietnamie To wpływa na małe zapasy oraz coraz wyższe koszty transportu i produkcji.

"Susze i intensywne opady deszczu sprawiły, że tegoroczne zbiory są mniejsze o około 12 proc. w porównaniu z poprzednim sezonem. Brazylia jest największym producentem kawy na świecie, a Wietnam produkuje najwięcej robusty. Brazylijscy rolnicy, dotknięci jedną z najgorszych susz w historii, sprzedali niemal całą ubiegłoroczną produkcję na długo przed nowymi zbiorami. W ciągu ostatnich 14 miesięcy światowe ceny kawy wzrosły prawie dwukrotnie" – czytamy.

