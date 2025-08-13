Ceny w sklepach wciąż rosną. Są wyższe niż ogólny poziom inflacji

Według cyklicznie wydawanego raportu pt. "Indeks cen w sklepach detalicznych" autorstwa UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito, w lipcu br. codzienne zakupy zdrożały średnio o 5,7 proc. r/r.

"Dotyczyło to 17 kategorii, w tym żywności, napojów (bezalkoholowych i alkoholowych) oraz pozostałego asortymentu, np. chemii gospodarczej i art. dla dzieci. W czerwcu podwyżka r/r wyniosła 5,8 proc., a w maju – 5,7 proc.. Z kolei ceny samej żywności poszły w górę o 4,9 proc. r/r" – czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.

– Ogólny wskaźnik wzrostu cen w sklepach detalicznych cały czas waha się w granicach od 5,5 do 5,9 proc., podczas gdy inflacja podawana przez GUS spadła z 4,9 proc. w styczniu do 3,1 proc. w lipcu. Oznacza to, że poza cenami żywności i energii pozostałe elementy wchodzące w skład koszyka inflacyjnego wykazywały zdecydowanie mniejszą zmienność cenową – powiedziała Anna Motylska-Kuźma z Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

Codzienne zakupy coraz droższe. Co podrożało, a co potaniało najbardziej?

Według raportu, warzywa potaniały o 1,7 proc. r/r, a najbardziej podrożały art. tłuszczowe – o 14,2 proc. r/r. W TOP5 wzrostów cen widać też używki ze średnim wzrostem 10,3 proc. r/r, owoce – 9,1 proc., środki higieny osobistej – 8,2 proc., a także chemię gospodarczą – 7,9 proc. Natomiast ceny samej żywności rok do roku poszły w górę o 4,9 proc.

Badanie dotyczyło 17 kategorii i ponad 100 najczęściej wybieranych przez konsumentów produktów codziennego użytku. Łącznie zestawiono ze sobą 91 tys. cen detalicznych z ponad 43 tys. sklepów należących do 62 sieci handlowych.

