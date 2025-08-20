Bedą podwyżki cen w sklepach. Rząd szykuje nową opłatę od 2026 roku

Choć rząd podkreśla, że celem jest zmniejszenie kosztów dla samorządów i zwiększenie odpowiedzialności producentów, eksperci branżowi ostrzegają, że to konsumenci ostatecznie zapłacą więcej.

Zacznie się od pół grosza za opakowanie

Nowa opłata ma obowiązywać od początku 2026 roku, z dwuletnim okresem przejściowym. Projekt ustawy zakłada, że producent odpowiada za opakowania produktów, które wprowadza na rynek lub rozpakowuje, choć nie jest ich użytkownikiem końcowym. Do jego obowiązków będzie należało finansowanie selektywnego zbierania, transportu i przetwarzania tych odpadów, przy czym koszty te będą mogły być pomniejszane o przychody ze sprzedaży materiałów odzyskanych z odpadów oraz z ponownego użycia opakowań.

Początkowo koszt jednego opakowania ma być symboliczny – nie przekroczy pół grosza – ale od 2028 roku stawki wzrosną znacząco. Przykładowo, za kilogram odpadów z tworzywa sztucznego opłata wyniesie 1,76 zł, za szkło – 17 groszy, papier i tekturę – 63 grosze, a za opakowania wielomateriałowe – aż 1,68 zł. Według szacunków wpływy z nowego systemu ROP (rozszerzonej odpowiedzialności producenta) w 2028 roku sięgną ponad 5 mld zł.

Eksperci nazywają to nowym podatkiem

To jest projekt, który ma na celu wprowadzenie nowego para podatku i centralizację, biurokratyzację całego sektora gospodarki odpadami – mówi prezes zarządu związku pracodawców EKO-PAK Krzysztof Baczyński. Co warte podkreślenia, od 2024 roku obowiązuje już podobna opłata, tak zwana opłata konsumencka za jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych, którą muszą wnosić do budżetu państwa sklepy, hurtownie oraz lokale gastronomiczne.

Opłata dotyczy zarówno kubków na napoje, jak i pojemników na żywność gotową do bezpośredniego spożycia. Obowiązek obejmuje także maszyny vendingowe. Kwoty opłaty wynoszą: 0,20 zł za kubek i 0,25 zł za pojemnik na żywność. Przepisy te z założenia miały na celu ograniczenie użycia jednorazowego plastiku i promowanie ekologicznych rozwiązań w handlu i gastronomii.

Projekt ustawy wprowadzającej nową opłatę za opakowania, forsowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest obecnie w fazie konsultacji i opiniowania, a jego pełne wdrożenie planowane jest na 2028 rok.

Czytaj też:

"Idziemy po pieniądze". Minister zapowiada nowy podatek w Polsce