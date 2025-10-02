"To pułapka!". Największy bank w Polsce ostrzega klientów

Na profilu banku na Facebooku pojawił się komunikat zawierający ostrzeżenie przed oszustami podszywającymi się pod instytucję. Przestępcy dzwonią do klientów i podają się za pracownika banku. Wysyłają również SMS-y z informacją o konieczności pobrania aplikacji bankowej.

"Dzwoni do Ciebie osoba, która podaje się za naszego pracownika, lub wysyła SMS-a z informacją, że wystąpił problem z aktualizacją aplikacji. W wiadomości SMS przesyła link, w który musisz kliknąć, aby pobrać aplikację. W rzeczywistości prowadzi on do fałszywej strony lub sklepu z aplikacjami, z których masz ją pobrać. Następnie musisz zweryfikować swoją tożsamość – przyłożyć kartę do telefonu, a także wpisać jej kod PIN" – ostrzegają pracownicy banku.

Oszuści wykradają dane

Fałszywa aplikacja ma wykraść nasze dane oraz kod PIN potrzebny do logowania na konto. Bank przypomina, że jego pracownicy nigdy nie proszą o podanie PIN-u i nie każą przykładać kartę bankomatową do telefonu.

PKO BP przypomina również o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w bankowości internetowej: nie otwieraj załączników i nie klikaj w linki w tego rodzaju wiadomościach – nasze e-maile i SMS-y nie zawierają linków, pobieraj aplikacje wyłącznie z oficjalnych sklepów (Google Play, App Store, HUAWEI AppGallery), potwierdzaj płatności zbliżeniowe telefonem odciskiem palca lub skanem twarzy – jeśli Twoje urządzenie ma taką opcję, włącz w ustawieniach potwierdzenie płatności zbliżeniowych za pomocą biometrii.

Bank apeluje także o nieinstalowanie oprogramowania z nieznanych źródeł, ani za niczyją namową, zwłaszcza na urządzeniach, z których logujemy się do banku. Jeśli jednak daliśmy się oszukać i zainstalowaliśmy program, powinniśmy natychmiast zastrzec kartę i skontaktować się z bezpłatną infolinią pod numerem 800 302 302.

