Polacy pokochali tę formę oszczędzania. Po decyzji ministerstwa zarobią mniej

W wydanym w środę komunikacie resort finansów tłumaczy, że obniżenie oprocentowania to odpowiedź na niedawną decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą obniżki stóp procentowych. Obniża dotyczy wszystkich papierów wartościowych, których termin zapadalności wynosi od 3 miesięcy do 6 lat i wynosi 0,25 pkt proc.

Dla przykładu trzyletnie obligacje o stałym oprocentowaniu będą teraz przynosić zysk w wysokości 5,15 proc. rocznie. Do końca września będzie to jeszcze 5,4 proc.

Z kolei w przypadku czteroletnich obligacji indeksowanych inflacją w pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowane będą na poziomie 5,5 proc. (wcześniej 5,75 proc.).

Nie zmieniają się wartości dla obligacji 10-letnich oraz rodzinnych obligacji 12-letnich.

Obligacje skarbowe

Detaliczne obligacje skarbowe wspierają regularne oszczędzanie, im dłuższy okres zapadalności obligacji tym wyższe oprocentowanie. Warto podkreślić, że przez cały okres życia obligacji istnieje elastyczny dostęp do ulokowanych środków. W razie konieczności wystarczy, że złożymy dyspozycję przedterminowego wykupu i potrzebna nam kwota trafi na wskazany przez nas rachunek.

W ostatnich latach, w obliczu niskiego oprocentowania lokat, obligacje skarbowe bardzo zyskały na popularności. Najchętniej wybierane przez Polaków są te o oprocentowaniu zmiennym (np. 1-roczne) i stałym (np. 3-letnie), a także obligacje indeksowane inflacją.

Wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i punktach obsługi klientów Biura Maklerskiego PKO BP oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Pekao. Obligacje są również stale dostępne przez internet w serwisach www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay.

