Spłata zaległych świadczeń pracowniczych. Gigant podał termin

Zarządca masy sanacyjnej PKP Cargo dokona do 8 października br. spłaty ostatnich zaległych świadczeń pracowniczych na łączną kwotę 57,73 mln zł obejmujących: odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy.

"Powyższe świadczenia wypłacone zostaną w kwocie należności głównej, bez odsetek. (...) Tym samym spółka kończy proces spłaty wszystkich zaległych zobowiązań wobec pracowników i byłych pracowników spółki, wynikających z niewypłaconych świadczeń za okres od sierpnia 2024 r. do 3 października 2025 r. Środki przeznaczone na realizację powyższych wypłat pochodzą z bieżącej działalności operacyjnej spółki" – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarządca masy sanacyjnej poinformował, że łączna kwota wypłaconych od stycznia 2025 r. zaległych świadczeń pracowniczych, wraz z ww. kwotą, wyniesie ok. 105 mln zł.

Zwolnienia grupowe w PKP Cargo. Odeszło kilka tysięcy pracowników

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

W wyniku zakończonych zwolnień grupowych, pracę w PKP Cargo straciło w ubiegłym roku 3665 pracowników. Dodatkowo, do jesieni 2025 r. zaplanowano kolejne zwolnienia grupowe, w ramach których pracę stracić ma około 2500 osób.

Zwolnienia są wynikiem przeprowadzonej restrukturyzacji firmy, która miała miejsce m.in. z powodu fatalnej sytuacji finansowej spółki.

W 2024 r., oprócz zwolnień grupowych, z PKP Cargo odeszło również dodatkowe 1150 pracowników z przyczyn niezwiązanych z restrukturyzacją.

