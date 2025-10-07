Co się dzieje z polską gospodarką? GUS skorygował dane

"Według skorygowanego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2024 r. wzrósł realnie o 3 proc. w porównaniu z 2023 r. Wynik uległ zmianie w stosunku do opublikowanego w dniu 17.04.2025 r. o 0,1 pkt proc." – czytamy w komunikacie opublikowanym we wtorek.

GUS skorygował dane

GUS tłumaczy, że zaprezentował pełny, skorygowany szacunek PKB za rok 2024, oparty na aktualnych źródłach danych oraz zrewidowanych danych dotyczących PKB za 2023 rok.

Prezentowane dane o PKB i jego elementach za 2024 r. zostały zrewidowane, w stosunku do opublikowanych w kwietniu br. z tytułu uwzględnienia pełniejszych rocznych informacji o wynikach dla całego roku 2024 dotyczących finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego w zakresie obrotów towarowych i usług oraz rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowanych na potrzeby październikowej notyfikacji fiskalnej tego sektora – wyjaśnił urząd.

twitter

Wzrost gospodarczy w Polsce. Czym jest PKB?

Produkt Krajowy Brutto to jeden z najważniejszych wskaźników ekonomicznych używanych do mierzenia wielkości gospodarki. Oznacza łączną wartość wszystkich dóbr i usług finalnych wyprodukowanych w danym kraju w określonym czasie (najczęściej w ciągu roku lub kwartału).

PKB pozwala ocenić tempo rozwoju kraju, porównać wielkość gospodarki z innymi państwami oraz stanowi podstawę do decyzji rządów i banków centralnych np. przy ustalaniu polityki monetarnej czy budżetu.

Czytaj też:

Premier ogłasza "koniec drożyzny". Mówi o rekordowych dochodach Polaków