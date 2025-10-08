Koniec z "wegańską kiełbasą"? Parlament Europejski zdecydował

Podczas środowego głosowania na sesji w Strasburgu Parlament Europejski poparł propozycję Komisji Europejskiej i opowiedział się za zakazem stosowania "mięsnych określeń" w odniesieniu do żywności roślinnej. Za wprowadzeniem takiego zakazu zagłosowało 355 eurodeputowanych, zaś przeciw było 247.

To dopiero początek drogi legislacyjnej. Teraz Rada Unii Europejskiej będzie negocjować z państwami członkowskimi UE ostateczny kształt przepisów w tej kwestii. Jeśli przepisy ostatecznie wejdą w życie, określenia typu "wegańska kiełbasa", "stek roślinny" czy "wege burger" nie będą mogły być stosowane wobec produktów, które nie zawierają mięsa.

"Wege burger"? Parlament Europejski mówi "nie"

Komisja Europejska w lipcu przedstawiła propozycję, w ramach której zakaz obejmował używanie określeń takich, jak "wołowina", "wieprzowina" czy "kurczak" na produkty roślinne. Nie obejmował jednak np. "wege burgera" czy "wegańskiej kiełbasy". W toku prac w europarlamencie do propozycji włączono nowe, bardziej szczegółowe, określenia.

Zwolennicy zakazu argumentują, że określenia typu "wegańska kiełbasa" mogą wprowadzać konsumentów w błąd. Przeciw projektowi opowiadają się natomiast przedstawiciele sektora roślinnych alternatyw dla produktów mięsnych oraz organizacje promujące wegetarianizm. Przekonują, że produkty wyraźnie oznaczone jako wegańskie lub wegetariańskie nie wprowadzają konsumentów w błąd.

W 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwa członkowskie UE nie mogą samodzielnie zakazywać stosowania określeń typu "wegański burger".

– Kotlet, kiełbasa, stek powinny być zastrzeżone tylko i wyłącznie dla produktów, które pochodzą z mięsa, a nie z roślin, czy też z owadów, bądź kultur komórkowych. Musimy chronić nasz przemysł przetwórczy, chronić naszych producentów. To jest bardzo ważne dla naszego sektora – powiedział w rozmowie z Polskim Radiem 24 europoseł Krzysztof Hetman z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

