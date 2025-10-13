"Podatnicy wyprowadzeni w pole". Skarbówka blokuje środki

Ulga meldunkowa to zwolnienie z PIT dla sprzedawców mieszkania bądź domu, którzy przed transakcją byli przez rok w nim zameldowani. "Warunkiem preferencji było złożenie w urzędzie skarbowym oświadczenia o zameldowaniu. Ten warunek to pułapka dla podatnika" – stwierdził Trybunał Konstytucyjny, uznając ten przepis za niezgodny z Konstytucją RP.

Ministerstwo Finansów wylicza, że przez ten niekonstytucyjny przepis prawo do ulgi straciło 18,6 tys. podatników.

– Zgodnie z art. 240 par. 1 pkt 8 ordynacji podatkowej fiskus wznawia postępowanie, jeśli decyzja została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej orzekł Trybunał Konstytucyjny. Zawnioskowaliśmy o takie wznowienie, izba administracji skarbowej odpowiedziała jednak, że wyrok jej nie obowiązuje, ponieważ nie został opublikowany – mówi cytowany przez "Rzeczpospolitą" Grzegorz Gębka, doradca podatkowy w kancelarii GTA. Jest on pełnomocnikiem poszkodowanej przez niekonstytucyjny przepis podatniczki.

Jednak ze względu na to, że wyrok TK nie został ogłoszony w Dzienniku Ustaw, to Urząd Skarbowi twierdzi, że nie wszedł w życie. "Taką odpowiedź od fiskusa dostała kobieta, która miała nadzieję na odzyskanie bezpodstawnie zapłaconego PIT. Okazuje się, że nic z tego" – czytamy.

Rząd nie uznaje TK. Polacy poszkodowani

W tle polityka. Orzeczenia Trybunału nie opublikowano, bo rząd twierdzi, że "obowiązek ogłaszania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w dziennikach urzędowych może dotyczyć wyłącznie aktów, które zostały przyjęte przez uprawniony organ w procedurze przewidzianej prawem" (uchwała Rady Ministrów z 18 grudnia 2024 r.), a jego zdaniem obecny trybunał tych warunków nie spełnia.

– Od decyzji o odmowie wznowienia postępowania można wnieść odwołanie, a potem skargę do sądu – zauważa Gębka. Według prawników poszkodowani mogę spróbować też zawalczyć o odszkodowanie w trybie art. 417 par. 1 kodeksu cywilnego.

Czytaj też:

Darmowe mieszkania dla ministrów i wicepremierów? "W błyskawicznym tempie"Czytaj też:

Wyższe podatki dla informatyków. Rząd już szykuje przepisy