Zaskakująca sytuacja na stacjach paliw. Odczują ją zwłaszcza w zachodniej Polsce

Średnia cena ON na stacjach benzynowych w Polsce zmniejszyła się o cztery grosze i wynosi obecnie 5,95 zł za litr. Według analityków, na paliwowej mapie Polski szczególnie wyróżnia się województwo lubuskie, gdzie za litr benzyny Pb95 płaci się średnio 5,74 zł, a za olej napędowy 5,80 zł. Najtańszy autogaz (LPG) można znaleźć w województwie śląskim – 2,49 zł za litr. Niskie ceny utrzymują się także w województwach łódzkim, pomorskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim. Najdrożej tankują kierowcy na Mazowszu, gdzie litr benzyny kosztuje średnio 5,98 zł, a diesla – 6,07 zł.

Spadki zgodne z wcześniejszymi prognozami

Obniżki cen paliw nie są zaskoczeniem. Już tydzień temu analitycy Reflex zapowiadali dalsze, choć niewielkie spadki cen – rzędu 1–2 groszy na litrze. Była to reakcja rynku na wcześniejsze podwyżki obserwowane na przełomie września i października. Według Reflexu, korekta w dół miała utrzymać średnie ceny detaliczne benzyny Pb95 i oleju napędowego poniżej poziomu 6 zł za litr, co obecnie potwierdzają dane e-petrol.pl. W ubiegłym tygodniu (pomiar z 9 października) średnie ceny paliw kształtowały się następująco:

Pb95 – 5,87 zł/l (spadek o 3 gr/l)

Pb98 – 6,61 zł/l (spadek o 3 gr/l)

Olej napędowy – 5,97 zł/l (spadek o 2 gr/l)

Autogaz – 2,65 zł/l (spadek o 1 gr/l)

Prognozy Reflexu na tydzień 13–17 października przewidywały dalsze, nieznaczne obniżki. Zarówno e-petrol.pl, jak i Reflex potwierdzają, że średnie ceny benzyn i diesla są obecnie niższe niż przed rokiem, a autogaz potaniał aż o 9 proc., czyli o 26 groszy na litrze.

Geopolityka wciąż wpływa na rynek

W okresie 3–9 października cena ropy Brent wzrosła o około 1,2 USD/baryłkę, a benzyna i diesel na rynku ARA podrożały odpowiednio o 21,25 i 12,75 USD za tonę. Obecnie baryłka Brent kosztuje około 10 USD mniej niż przed rokiem, a notowania utrzymują się w przedziale 64–70 USD/bbl.

Na rynku wciąż istotną rolę odgrywają sankcje. Departament Skarbu USA ogłosił w czwartek restrykcje wobec ponad 50 podmiotów i tankowców powiązanych z handlem irańską ropą i LPG. Na liście znalazły się m.in. chińskie firmy Rizhao Shihua Crude Oil Terminal i Shandong Jincheng Petrochemical Group. Z kolei Rosja zwiększyła eksport ropy w ramach obniżonego limitu cenowego 47,5 USD/bbl, korzystając z usług tankowców państw UE i G7.

Według danych GUS, inflacja w sektorze transportu we wrześniu spadła o 3,8 proc. rok do roku. Ekonomiści oceniają, że dalszy spadek cen paliw i ropy może w kolejnych miesiącach zmniejszać presję inflacyjną, co zwiększa szansę na obniżkę stóp procentowych na listopadowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

