Dobre wieści dla kierowców. "Przyszedł czas na korekty w dół"

Po podwyżkach cen jakie na stacjach paliw obserwowaliśmy na przełomie września i października przyszedł czas na korekty w dół. To oznacza, że średnie ceny detaliczne benzyny Pb95 i oleju napędowego dalej pozostają na poziomie poniżej 6 zł/l i jednocześnie są niższe niż przed rokiem. Mniej niż rok temu płacimy także za pozostałe paliwa tj. Pb98 i autogaz. Najkorzystniej w tym porównaniu wypada zdecydowanie autogaz, który jest tańszy o 9 proc. (26 gr/l), podczas gdy za benzyny i diesla płacimy odpowiednio 1,6 i 1 proc. mniej.

Średnie ceny paliw 9 października kształtowały się następująco:

• Benzyna bezołowiowa 95: 5,87 zł/l (spadek o 3 gr/l)

• Benzyna bezołowiowa 98: 6,61 zł/l (spadek o 3 gr/l)

• Olej napędowy: 5,97 zł/l (spadek o 2 gr/l)

• Autogaz: 2,65 zł/l (spadek o 1 gr/l)

Prognoza średnich cen detalicznych na tydzień 42 (13-17.10.2025):

PB95 – 5.85 (-0.02) zł/l

Pb98 – 6.59 (-0.02) zł/l

ON – 5.95 (-0.02) zł/l

LPG – 2.64 (-0.01) zł/l.

Co z ropą naftową?

Na rynku ropy naftowej nadal brak większych zmian cen i wyraźniejszego trendu. W okresie 3-9 października cena spot ropy Brent wzrosła o około 1,2 USD/bbl. Benzyna na rynku ARA podrożała o 21,25 USD/t, a diesel o 12,75 USD/t. Cena ropy Brent jest aktualnie o 10 USD/bbl niższa niż przed rokiem. Nie zmienia to ogólnego obrazu rynku, gdzie tak naprawdę od kliku miesięcy obserwujemy konsolidację cen w rejonach 64-70 USD/bbl.

Amerykańska EIA zgodnie z najnowszymi prognozami oczekuje spadku średniej ceny ropy Brent z poziomu 69 USD/bbl w tym roku do 52 USD/bbl w roku 2026. Nadwyżka podaży ropy naftowej w IV kwartale tego roku ma wzrosnąć do 2,6 mln bbl/d, w I kwartale 2026 roku powyżej 2,7 mln bbl/d i pozostanie rekordowo wysoka (2,1 mln bbl/d) przez cały 2026 rok. Tempo wzrostu światowej produkcji ropy naftowej ma w tym roku sięgnąć 2,7 mln bbl/d, a w przyszłym 1,3 mln bbl/d wobec zakładanego wzrostu popytu w tym i przyszłym roku na poziomie 1,1 mln bbl/d. USA, Brazylia, Kanada i Gujana to aktualnie kraje napędzające światowy wzrost podaży ropy naftowej poza OPEC+. W lipcu produkcja ropy w USA osiągnęła rekordowy poziom 13,6 mln bbl/d.

Departament Skarbu USA poinformował w czwartek o nałożeniu sankcji na łącznie ponad 50 podmiotów i tankowców zaangażowanych w handel irańską ropą naftową i gazem LPG. Na liście sankcji znalazły się między innymi chińska Rizhao Shihua Crude Oil Terminal zarządzająca terminalem w porcie Lanshan obsługującym tankowce z irańskiej floty cieni oraz niezależna chińska rafineria Shandong Jincheng Petrochemical Group kupująca zdaniem Departamentu Skarbu USA nielegalnie irańską ropę naftową od 2023 roku.

Rosja z kolei we wrześniu zwiększyła eksport ropy naftowej w ramach niższego limitu cenowego 47,5 USD/bbl umożliwiającego korzystanie z tankowców i usług krajów UE, G7, Australii, Szwajcarii, Norwegii. Nadal brak jest wymaganego do zatwierdzenia, jednomyślnego poparcia wszystkich krajów UE dla 19 pakietu sankcji Komisji Europejskiej przeciwko Rosji, choć pojawiają się głosy, że porozumienie może zostać osiągnięte w najbliższych dniach.

