Zakład przemysłowy działa od końca XIX wieku. Jest wniosek o upadłość

Zakład Inofama S.A. z Inowrocławia zajmuje się wykonywaniem konstrukcji stalowych i maszyn rolniczych oraz usługami cynkowania ogniowego, zapewniającego ochronę przed korozją.

W połowie października zarząd firmy poinformował, że wcześniej do sądu złożono dwa wnioski: o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz o ogłoszenie upadłości. "W związku z wnioskiem restrukturyzacyjnym sąd, postanowieniem z dnia 18 września 2025 r., ustanowił Tymczasowego Nadzorcę Sądowego, którego zadaniem jest zabezpieczenie majątku spółki do czasu rozpoznania wniosku o otwarcie sanacji. Podkreślamy, że wniosek o upadłość został złożony wyłącznie prewencyjnie" – podano w komunikacie.

"Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sytuacji kolizji wniosku upadłościowego z wnioskiem restrukturyzacyjnym, sąd wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu rozstrzygnięcia wniosku restrukturyzacyjnego. Zarząd INOFAMA S.A. informuje, że wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki na ten moment nie jest rozpatrywany przez Sąd. Priorytetem Spółki jest przeprowadzenie postępowania sanacyjnego. INOFAMA S.A. jest spółką z Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i podejmuje działania w uzgodnieniu z właścicielem. ARP S.A. od lat wspiera rozwój Spółki, w tym poprzez projekty inwestycyjne i aktywny nadzór właścicielski" – czytamy.

Uda się przywrócić rentowność?

Firma podkreśla, że celem sanacji jest przywrócenie rentowności i długoterminowej stabilności finansowej Spółki poprzez m.in.: uporządkowanie zobowiązań oraz wypracowanie układu z wierzycielami, optymalizację kosztów i procesów operacyjnych, przegląd i repozycjonowanie portfela produktów i zamówień, koncentrację na najbardziej dochodowych liniach biznesowych (konstrukcje stalowe i usługi cynkownicze), poprawę wykorzystania majątku produkcyjnego, w tym efektów dotychczasowych inwestycji".

"Zarząd podtrzymuje, że ciągłość kluczowych usług Spółki jest utrzymywana, a bieżąca działalność operacyjna jest dostosowywana do etapów postępowania sądowego i uzgodnień z Tymczasowym Nadzorcą Sądowym. Wszelkie decyzje podejmowane są z poszanowaniem interesu pracowników, kontrahentów i wierzycieli" – podano.

W zakładzie zatrudnionych jest obecnie ok. 240 osób. 15 procent udziałów w firmie ma Skarb Państwa, poprzez Agencję Rozwoju Przemysłu.

– Wystąpię z apelem do Prezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych, ministra finansów, prezesa ARP oraz parlamentarzystów z naszego regionu. Inofama to zakład z ponad stuletnią tradycją, który musi przetrwać i otrzymać wsparcie rządowe na dalsze funkcjonowanie – zapowiada prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok.

