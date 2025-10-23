Droższy alkohol. Branża: Straci budżet państwa

Według przedstawicieli branży takie działania spowodują znaczny wzrost cen, spadek legalnej sprzedaży i wzrost niekontrolowanego obrotu alkoholem, bo konsumpcja przesunie się do tzw. szarej strefy, poinformował Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS).

Dodał, że rząd wycofał się z obowiązującej "Mapy Akcyzowej", a w zamian proponuje skokowe podwyżki akcyzy od 2026 r. Podatki stanowią prawie 60 proc. kosztów działalności branży.

Branża: Wzrost akcyzy to mniejsze wpływy do budżetu

"Jesteśmy branżą o jednym z najwyższych wskaźników kontrybucji podatkowej w całej gospodarce. Na rynku alkoholu to właśnie sektor napojów spirytusowych w największym stopniu dźwiga ciężar akcyzy: przy niespełna 39 proc. udziale w całkowitej konsumpcji alkoholu, generujemy ponad 70 proc. wpływów z tytułu tego podatku. Każde gwałtowne podwyżki akcyzy nie tylko uderzają w producentów, ale także paradoksalnie obniżają wpływy do budżetu, przenosząc konsumpcję do szarej strefy" – powiedział prezes ZP PPS Karol Stec, cytowany w komunikacie.

"Nagłe zmiany podatkowe i regulacyjne mogą nie przynieść oczekiwanych efektów ani fiskalnych, ani w zakresie zdrowia publicznego. Ryzykujemy jeszcze większym niż obecnie przesuwaniem konsumpcji do szarej strefy i wzrostem obrotów w handlu nielegalnymi produktami alkoholowymi. Straci na tym budżet państwa i zdrowie Polaków" – dodał.

Kolejnym zagrożeniem są wg Związku rządowe plany zaostrzenia regulacji m.in. w zakresie możliwości sprzedaży napojów alkoholowych. Podkreślił, że powstały one na fali emocji, a nie na bazie analizy faktycznych danych, bowiem statystyki pokazują, że konsumpcja alkoholu w Polsce spada – w 2024 roku Polacy wypili średnio o 1 litr czystego alkoholu na osobę mniej niż w 2019 roku, zaś sprzedaż napojów spirytusowych w latach 2021-2024 zmalała o 15 proc. (w I kw. 2025 r. o kolejne 5,21 proc.), zaznaczono.

Taki wkład wnosi branża spirytusowa

Polska branża spirytusowa generuje prawie 26 mld zł wartości dodanej, z czego bezpośredni wkład sektora to 13,4 mld zł w 2024 r. wynikający z wartości wytwarzanych dóbr oraz pośredni efekt działalności szacowany na 12,3 mld zł, powstający dzięki popytowi na surowce, usługi transportowe i logistyczne, a także dostawy dla handlu, gastronomii i hotelarstwa (HoReCa). 82 proc. bezpośrednio wytworzonej wartości trafia do budżetu państwa w formie podatków.

Branża podlega kilku formom opodatkowania, takim jak akcyza, opłata dodatkowa od małych formatów, VAT i podatki dochodowe. W przypadku przemysłu spirytusowego największe znaczenie ma akcyza, która w 2024 r. przyniosła wpływy do budżetu w wysokości 10,3 mld zł, przekazano.

Czytaj też:

"Branży grozi zapaść". Producenci przerażeniCzytaj też:

Zaskakujący trend wśród Polaków. Chodzi o spożycie alkoholu