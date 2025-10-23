Pociągi PKP Intercity zatrzymają się na godzinę. Będzie też problem z płatnościami

Już w najbliższy weekend, dokładnie w nocy z soboty na niedzielę, z 25 na 26 października, znów zmienimy czas. Tym razem z letniego na zimowy, a więc cofniemy wskazówki zegara z godz. 3:00 na 2:00.

W całej Unii Europejskiej do czasu zimowego wraca się w ostatnią niedzielę października, z kolei na czas letni przechodzi się w ostatnią niedzielę marca. Mówi o tym dyrektywa UE ze stycznia 2001 r.

Pociągi staną na godzinę

Zmiana czasu wpływa na rozkłady jazdy środków transportu publicznego, w tym pociągów PKP Intercity. W nocy z soboty na niedzielę, z powodu przejścia na czas zimowy, 13 pociągów PKP Intercity zatrzyma się na około godzinę na wybranych stacjach. Postój ma na celu utrzymanie zgodności kursu z rozkładem jazdy. "W bieżącym roku zmiana wpłynie na kursowanie 13 pociągów PKP Intercity, które tej nocy będą kursowały według specjalnego rozkładu jazdy, zakładającego godzinny postój. Zmiana nie spowoduje opóźnień, a podróżni dotrą do stacji docelowej zgodnie z planem" – zapewnił przewoźnik w komunikacie.

Wśród pociągów objętych specjalnym rozkładem jazdy, zakładającym godzinny postój znajdują się:

IC 56006 Baltic Express rel. Gdynia Gł. – Praha hl. n. (postój w Poznaniu Gł.);

IC 65006 Baltic Express rel. Praha hl. n. – Gdynia Gł. (postój w Inowrocławiu;

IC 16190 Karkonosze rel. Warszawa Wsch. – Szklarska Poręba Górna (postój w Ostrowie Wielkopolskim);

IC 61190 Karkonosze rel. Szklarska Poręba Górna – Warszawa Wsch. (postój w Pabianicach);

TLK 35170 Karpaty rel. Zakopane – Gdynia Gł. (postój w Częstochowie);

TLK 53170 Karpaty rel. Gdynia Gł. – Zakopane (postój w Częstochowie);

IC 38170 Ustronie rel. Kraków Gł. – Kołobrzeg (postój w Nowym Dworze Mazowieckim);

IC 83170 Ustronie rel. Kołobrzeg – Kraków Gł. (postój w Nowym Dworze Mazowieckim);

IC 83172 Przemyślanin rel. Świnoujście – Przemyśl Gł. (postój w Opolu);

IC 38172 Przemyślanin rel. Przemyśl Gł. – Świnoujście (postój we Wrocławiu);

IC 18170 Uznam rel. Warszawa Wsch. – Świnoujście (postój w Opalenicy);

IC 81170 Uznam rel. Świnoujście –Warszawa Wsch. (postój w Nowym Tomyślu);

IC 85108 Stańczyk rel. Szczecin Gł. – Olsztyn Gł. (postój w Szczecinie).

Problem z płatnościami

To jednak nie koniec. Jak przekazało PKP Intercity, z uwagi na niedostępność wszystkich funkcji systemu partnera technologicznego przewoźnika, w nocy z soboty na niedzielę w godz. 2:00-6:00 nie będzie możliwości opłacenia biletów przelewem w serwisie sprzedaży e-IC oraz aplikacji mobilnej PKP Intercity. "Prosimy o korzystanie w tym czasie z innych metod płatności za bilet. Przepraszamy za utrudnienia" – czytamy.

PKP Intercity to największy międzyregionalny przewoźnik kolejowy w Polsce. Obsługuje ponad 500 pociągów dziennie. W 2024 r. spółka przewiozła 78,5 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 15 proc. rok do roku. W 2025 r. przewoźnik spodziewa się przekroczyć poziom 84 mln pasażerów, a w 2030 r. – aż 110 mln.

Czytaj też:

PKP ma kłopot. Wyrasta konkurencja z Czech