Ten obowiązek ciążył przez lata. Rząd szykuje zmianę w finansach

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

To kolejny projekt ustawy o charakterze deregulacyjnym, podało Ministerstwo Finansów. Nowe rozwiązania znoszą m.in. obowiązek rejestracji certyfikatów inwestycyjnych tych funduszy w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a dzięki zmianie proces emisji certyfikatów ulegnie uproszczeniu i obniżą się koszty funkcjonowania funduszy, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla inwestorów.

"Celem projektu jest zniesienie obowiązku:

– rejestracji certyfikatów inwestycyjnych niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (niepublicznych FIZ) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,

– posiadania przez takie fundusze, na potrzeby tej rejestracji, agenta emisji" – czytamy w komunikacie.

Obecnie obowiązek w nadmierny sposób formalizuje proces emisji certyfikatów inwestycyjnych przez niepubliczne FIZ-y; generuje po stronie funduszu istotne koszty, które są nieproporcjonalne do skali korzyści jakie odnoszą uczestnicy niepublicznych FIZ-ów, którymi są co do zasady inwestorzy profesjonalni, a ponadto nie znajduje swojego odzwierciedlenia w regulacjach unijnych, podkreślił resort.

Co ponadto przewiduje projekt?

W projekcie ustawy przewidziano wprowadzenie możliwości rejestracji certyfikatów inwestycyjnych niepublicznego FIZ-u w ewidencji uczestników funduszu, jeżeli statut funduszu będzie tak stanowił, co pozwoli na dostosowanie systemu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych do wielkości funduszu oraz potrzeb uczestników.

Ewidencja będzie prowadzona przez TFI zarządzające niepublicznym FIZ-em lub profesjonalny podmiot, któremu TFI zleci prowadzenie tej ewidencji. Pozwoli to na optymalizację kosztową prowadzenia ewidencji, a jednocześnie zapewni profesjonalny krąg podmiotów prowadzących ewidencję, podano także.

Zmiana systemu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych niepublicznego FIZ-u będzie wymagała zgody zgromadzenia inwestorów oraz zmiany statutu w zakresie wskazania nowego systemu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych. Dzięki temu to uczestnicy funduszu będą mieli wpływ na sposób rejestracji certyfikatów inwestycyjnych.

W przypadku rejestracji certyfikatów inwestycyjnych niepublicznego FIZ-u, w ewidencji uczestników powstanie obowiązek przekazywania do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych informacji dotyczących certyfikatów inwestycyjnych oraz wynikających z nich wartości świadczeń, które stały się wymagalne, ze wskazaniem, czy i w jakim zakresie świadczenia te zostały spełnione. Dzięki temu potencjalni uczestnicy funduszu będą mogli się zapoznać z informacjami na temat dotychczasowego wywiązywania się przez fundusz ze zobowiązań wobec swoich uczestników, wymieniono w materiale.

Przepisy projektu ustawy wejdą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

