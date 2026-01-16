Wirtualna Polska bez redaktora naczelnego. Zmiany w strukturze organizacyjnej

Paweł Kapusta pożegnał się ze stanowiskiem redaktora naczelnego Wirtualnej Polski. "10 lat – i to by było na tyle. Podjąłem decyzję o odejściu z Wirtualnej Polski. To moja decyzja i nie jest ona wynikiem żadnego konkretnego wydarzenia ani nacisku. Nadszedł czas na kolejny etap zawodowy – dostałem bardzo ciekawą propozycję i zdecydowałem się ją przyjąć" – napisał w piątek na platformie X. "O nowej roli poinformuję niebawem" – zapowiedział.

Kapusta został redaktorem naczelnym WP w lutym 2023 r. Zastąpił Piotra Mieśnika. Wcześniej pełnił funkcje szefa serwisu WP Sportowe Fakty i wicenaczelnego WP ds. treści premium, zarządzał także WP Magazynem. Z Wirtualną Polską był związany od listopada 2016 r., początkowo jako dziennikarz sportowy.

Nie będzie nowego redaktora naczelnego Wirtualnej Polski

Wirtualne Media poinformowały, że pracownicy WP Media dostali maila od Jacka Świderskiego, prezesa Wirtualnej Polski. "Nie rekrutujemy w tym momencie nikogo na stanowisko redaktora naczelnego Wirtualnej Polski, bo stawiamy na silnych naczelnych i szefów serwisów" – napisał.

Funkcje redaktorów naczelnych będą więc pełnić: Łukasz Kijek (redaktor naczelny portalu Money.pl), Barbara Kasprzycka (redaktor naczelna serwisu WP Premium, który ruszył w czwartek), Mateusz Ratajczak (redaktor naczelny Wiadomości), Dawid Góra (redaktor naczelny Sportowych Faktów), Łukasz Dynowski (redaktor naczelny portalu o2.pl) oraz wszyscy inni managerowie pełniący wcześniej funkcje szefów redakcji tematycznych.

"Liderem newsroomu WP pozostaje Mateusz Cieślak, który będzie koordynował również akcje specjalne oraz najważniejsze projekty wydawnicze WP. Do niego raportuje jak dotychczas Michał Gąsior, szef Zespołu Strony Głównej WP. Do Mateusza będą należały bieżące decyzje redakcyjne, które wykraczają poza role naczelnych i które do tej pory podejmował Paweł" – przekazał Świderski.

