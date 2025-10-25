Shutdown w USA. Anonimowy darczyńca przekazał 130 mln dolarów na pensje dla żołnierzy

Departament Obrony USA, który prezydent Donald Trump przekształcił niedawno w Departament Wojny, otrzymał od anonimowej osoby 130 mln dolarów darowizny na wynagrodzenia dla żołnierzy podczas trwającego shutdownu.

Trump oświadczył, że darowizny dokonał "patriota" i "jego przyjaciel", ale personaliów nie ujawnił. Stwierdził jedynie, że darczyńca chciał się "dołożyć", bo "kocha wojsko i kraj".

– Darowizna została przekazana pod warunkiem, że zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów wynagrodzeń i świadczeń dla personelu wojskowego. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie tego darczyńcy, biorąc pod uwagę fakt, że demokraci zdecydowali się wstrzymać wypłaty wynagrodzeń dla żołnierzy – powiedział Sean Parnell, rzecznik Pentagonu.

Odniósł się w ten sposób do niedawnego głosowania w Senacie nad ustawą, która miała zapewnić finansowanie wojska. Większość Demokratów była przeciw, więc projekt przepadł.

Trump wydał rozkaz, żeby wypłacić pensje żołnierzom, mimo shutdownu w USA

11 października Trump ogłosił, że wydał polecenie wykorzystania wszelkich dostępnych środków na terminowe wypłacenie pensji dla amerykańskich żołnierzy, mimo zawieszenia działalności rządu federalnego.

Przekazana przez anonimowego darczyńcę kwota, choć znaczna, nie będzie miała większego znaczenia, ponieważ koszty pensji wojskowych liczone są w miliardach dolarów – zaznacza NBC News. Stacja podaje, że na wynagrodzenia dla żołnierzy potrzeba około 6,5 mld dolarów miesięcznie.

Analitycy ostrzegają, że zamknięcie rządu może potrwać dłużej niż poprzednie. Najdłuższy shutdown w historii USA trwał ponad 35 dni (od grudnia 2018 r. do stycznia 2019 r.) podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa, w związku ze sporem o bezpieczeństwo granic.

