Zmiany w eksporcie polskiego drewna do Chin. "Obietnica została spełniona"

MKiŚ podało, że działania rządu i Lasów Państwowych pozwoliły ograniczyć eksport surowca drzewnego i zwiększyć jego dostępność dla krajowych przetwórców. Od stycznia do września 2025 r. o połowę spadł eksport polskiego drewna do Chin, głównego odbiorcy spoza UE.

Hennig-Kloska: Nasza obietnica została wypełniona

– To ważna zmiana dla polskich firm. Więcej drewna zostaje w kraju, a jego przetworzenie zwiększa PKB i generuje nowe miejsca pracy. Nasza obietnica z 2023 r., że ograniczymy eksport polskiego drewna, została wypełniona – powiedziała szefowa resortu Paulina Hennig-Kloska.

Podkreśliła, że najnowsze dane są potwierdzeniem skuteczności działań podejmowanych przez rząd na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora leśnego. Wprowadzane zmiany, takie jak moratorium na wycinki czy zakładane nowe rezerwaty przyrody nie wpłynęły – jej zdaniem – na pozyskiwanie drewna na potrzeby gospodarki.

– Nasza strategia polega na ograniczeniu ilości pozyskiwanego drewna w lasach cennych przyrodniczo i ważnych społecznie i jednoczesnym stopniowym zwiększeniu pozyskania z drzewostanów zagrożonych zamieraniem z powodu zmian klimatycznych. To sprawia, że ilość pozyskiwanego drewna pozostaje stabilna – przekonywała.

Spadek eksportu drewna z polskich lasów do Chin

"W latach 2024 i 2025 nastąpił spadek cen drewna, po odjęciu inflacji średnia cena drewna jest najniższa od 2018 r." – podało ministerstwo. "Więcej drewna pozostaje w kraju, co przekłada się na rozwój krajowych firm przetwórczych, wyższe PKB i utrzymanie miejsc pracy" – napisano w komunikacie.

Wyjaśniono, że ograniczenie eksportu surowego drewna poza UE to efekt wprowadzonych pod koniec 2024 r. zmian zasad sprzedaży drewna. "W kryteriach pozacenowych premiowany jest głęboki i lokalny przerób drewna. To działanie proklimatyczne, zmniejszające emisje z transportu surowca, które jednocześnie zwiększa jego dostępność dla przedsiębiorstw działających na polskim rynku" – czytamy.

