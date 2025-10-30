Afera wokół działki pod CPK. Spółka Dawtona wydała oświadczenie

W poniedziałek Wirtualna Polska podała, że w 2023 r., tuż przed oddaniem władzy przez PiS, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało zgodę na sprzedaż strategicznej działki pod CPK. Chodzi o 160 hektarów ziemi w miejscowości Zabłotnia (woj. mazowieckie). Działka, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK, trafiła do wiceprezesa firmy przetwórczej Dawtona Piotra Wielgomasa. Została sprzedana za blisko 23 mln zł. Niebawem jej wartość może jednak sięgnąć nawet 400 mln zł. Działka przed sprzedażą należała do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Wielgomas był jej dzierżawcą od 2008 r.

Piotr Wielgomas wydał we wtorek oświadczenie, w którym podkreślił, że nabył działkę w miejscowości Zabłotnia legalnie i nie miał świadomości, że będzie ona miała istotne znaczenie dla budowy CPK. Zamieścił również fragment księgi wieczystej. Wynika z niego, że KOWR zastrzegł w umowie sprzedaży nieruchomości prawo odkupu po cenie z 2023 r. Prawo to obowiązuje do grudnia 2028 r. W środę KOWR poinformował, że wystąpił do właściciela nieruchomości o wyrażenie zgody na odkup gruntów.

"Dawtona nie uczestniczy w tych działaniach"

Dawtona podkreśliła w oświadczeniu podpisanym przez prezesa spółki Pawła Wielgomasa, że nieruchomość w Zabłotni jest własnością wiceprezesa firmy Piotra Wielgomasa, który nabył ją jako osoba prywatna, rolnik i dzierżawca terenów od 2008 r. "Spółka Dawtona nie uczestniczyła w tych działaniach" – czytamy w komunikacie, przesłanym Polskiej Agencji Prasowej. "Nie kupujemy i nie sprzedajemy ziemi w celach zarobkowych. Uprawiamy ją, by uzyskiwać najlepsze warzywa i owoce" – zaznaczono.

Według Dawtony, zakup gruntów został zainicjowany w 2018 r., gdy Piotr Wielgomas posiadał już prawo pierwokupu jako wieloletni dzierżawca. Firma zaznaczyła, że ziemie te służą wyłącznie działalności rolnej.

Spółka zapewniła, że jej działalność pozostaje "w pełni zgodna z prawem i zasadami etyki biznesowej", a decyzje dotyczące nieruchomości byłych i obecnych członków zarządu "były podejmowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami".

"Sytuacja ta nie ma żadnego wpływu na bieżące funkcjonowanie spółki ani realizację planów produkcyjnych i sprzedażowych. Niezmiennie koncentrujemy się na dostarczaniu produktów najwyższej jakości" – przekonywał prezes Dawtony Paweł Wielgomas.

Czytaj też:

Kaczyński pytany o działkę pod CPK. "Oszukańcza propaganda"Czytaj też:

Przełom ws. działki pod CPK? Pełnomocnik rządu: Liczymy na dobrą wolę