Wojna celna. Premier Kanady przeprosił Trumpa

Carney, rozmawiając z dziennikarzami po udziale w szczycie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Korei Południowej, powiedział w sobotę, że prywatnie przeprosił Trumpa, kiedy obaj uczestniczyli w kolacji wydanej przez prezydenta Korei Płd w środę.

– Przeprosiłem prezydenta – oświadczył Carney, potwierdzając słowa Trumpa z piątku. Kanadyjski premier dodał, że choć znał treść reklamy przed emisją, to był jej przeciwny i nie chciał, żeby została wykorzystana – podał Reuters.

Trump doczekał się przeprosin od premiera Kanady. Poszło o cło

W spocie zamówionym przez Douga Forda, premiera kanadyjskiej prowincji Ontario, wykorzystano fragment wypowiedzi ikony Partii Republikańskiej i byłego prezydenta USA Ronalda Reagana, który wyraził pogląd, że skutki ceł są przyczyną wojen handlowych i katastrof gospodarczych.

W odpowiedzi na emisję reklamy Biały Dom ogłosił zwiększenie ceł na towary z Kanady o dodatkowe 10 proc. i wstrzymał dwustronne negocjacje handlowe.

Opuszczając Koreę Południową na początku tego tygodnia, Trump wspomniał, że odbył "bardzo miłą" rozmowę z Carneyem podczas kolacji, ale nie rozwinął tematu. W piątek prezydent USA nadal twierdził, że Ameryka i Kanada nie wznowią rozmów handlowych.

Amerykańskie cła na kanadyjskie produkty wynoszą obecnie od 25 do 50 proc. w zależności od towaru.

