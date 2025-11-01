Trump odmówił Orbanowi. Nie będzie wyjątku dla Węgier

Premier Węgier Viktor Orban powiedział w piątek, że ma nadzieję przekonać prezydenta USA Donalda Trumpa, iż Węgry powinny zostać zwolnione z amerykańskich sankcji na rosyjską ropę ze względu na duże uzależnienie tego kraju od sieci rurociągów w zakresie dostaw energii.

– Węgry są krajem śródlądowym. Jesteśmy zależni od szlaków transportowych, którymi energia może dotrzeć na Węgry. To głównie rurociągi – tłumaczył. Musimy uzmysłowić Amerykanom tę szczególną sytuację, jeśli chcemy, żeby zgodzili się na zwolnienie Węgier z sankcji wobec Rosji – argumentował.

Niemcy zwolnione z sankcji wobec Rosji, Węgry nie

Orban zwrócił uwagę, że Niemcy, mimo dostępu do morza, starały się o wyłączenie z sankcji dla jednej ze swoich rafinerii.

Minister gospodarki RFN poinformował we wtorek, że otrzymał zapewnienia z Waszyngtonu, że niemiecka część Rosnieftu będzie zwolniona z sankcji, ponieważ jej aktywa nie znajdują się już pod kontrolą Rosji. Niemiecki oddział Rosnieftu posiada kontrolny pakiet akcji w rafinerii ropy naftowej w Schwedt.

Reuters odnotowuje, że nowe sankcje USA, które stanowią ryzyko dla uzależnionych od importu rosyjskiej ropy Węgier, ogłoszono kilka dni po pożarze w głównej rafinerii na Dunaju należącej do węgierskiego koncernu naftowego MOL, co zmusiło go do działania przy zmniejszonych możliwościach.

Zapasy ropy naftowej. Budapeszt przygotowuje się na kryzys paliwowy

W czwartek rząd w Budapeszcie opublikował projekt ustawy zmieniającej prawo dotyczące gromadzenia zapasów importowanej ropy naftowej i produktów ropopochodnych.

Propozycja zmiany przepisów ma umożliwić wyznaczenie rezerwowych stacji benzynowych, które będą dostarczać paliwo odbiorcom krytycznym w przypadku problemów.

Zgodnie z projektem, w sytuacjach nadzwyczajnych to rząd będzie mógł decydować o sposobie korzystania z takich stacji i o priorytetach w pozyskiwaniu paliwa.

Orban chce obejść decyzję Trumpa. Prezydent USA odpowiada

Viktor Orban powiedział pod koniec października, że rozmawiał z węgierską spółką naftowo-gazową MOL o tym, jak obejść nowe amerykańskie sankcje wobec rosyjskich koncernów naftowych.

Trump komentując plany węgierskiego premiera stwierdził, że "lubi" Orbana i dodał: "Wiem, że wiele osób się ze mną nie zgadza, ale tylko ja się liczę".

W piątek w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One prezydent USA oświadczył, że odmówił premierowi Węgier wyłączenia jego kraju z sankcji. – On poprosił o zwolnienie. Nie przyznaliśmy mu go, ale jest moim przyjacielem – powiedział.

Czytaj też:

Sankcje Trumpa na Łukoil. Do akcji wkracza firma przyjaciela Putina