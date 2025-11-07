Koncern szykuje zwolnienia w Polsce. Nowe ustalenia

Jak podaje portal Money.pl, zakład pod Wrocławiem produkuje również pralki i teraz to na nich ma skoncentrować się jego działalność.

– Dostaliśmy informacje o planowanych zwolnieniach 4 listopada. Wynika z nich, że na ten moment pracę może stracić 180 osób. Część z nich pracuje w biurach, a część na linii produkcyjnej – powiedział serwisowi Krzysztof Wołk-Łaniewski, starszy specjalista ds. prawa pracy w dolnośląskiej "Solidarności".

Oto propozycja LG dla zwalnianych pracowników

Portal dotarł do regulaminu programu dobrowolnych odejść, z którego wynika, że "warunki finansowe porozumienia są uzależnione od stażu pracowników objętych zwolnieniami".

"Pracownik zainteresowany skorzystaniem z programu musi złożyć wniosek do 14 listopada. Z programu mogą skorzystać pracownicy zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony, ale z datą wygaśnięcia umowy późniejszą niż 30 listopada 2025 r." – informuje money.pl.

Koreański koncern proponuje pracownikom, którzy zgodzą się na dobrowolne odejście dodatkową rekompensatę. Tym sposobem pracownik, który był zatrudniony przez LG mniej niż dwa lata otrzyma jednomiesięczną pensję. Dwumiesięczne wynagrodzenie trafi z kolei do osoby, która w zakładzie przepracowała od dwóch do ośmiu lat. Z kolei pracownicy mogący pochwalić się dłuższym stażem pracy dostaną wypłatę za trzy miesiące.

Nie tylko rekompensata, ale i ustawowa odprawa

Firma – w przypadku dobrowolnych odejść – proponuje również rekompensatę wynoszącą równowartość wynagrodzenia za okres odpowiadający ustawowemu okresowi wypowiedzenia.

Jeśli jednak pracownicy nie zgodzą się na dobrowolne odejście i po prostu zostaną zwolnieni, to również otrzymają wynagrodzenie.

Osoby zwolnienie mogą również liczyć na ustawową odprawę.

