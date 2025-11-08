Korzystasz z BLIK-a? Możesz zapłacić podatek

Jak podaje Radio Zet, w ostatnim czasie coraz więcej mówi się o zainteresowaniu skarbówki takimi przelewami. Szczególną uwagę zwracają cykliczne "bliki" do tych samych osób, w dodatku na takie same kwoty. Fiskus może to uznać za darowiznę, od której należy zapłacić podatek.

"Gdy w grę wchodzą relacje między znajomymi, czyli osobami zaliczonymi do III grupy podatkowej, łatwo przekroczyć ustaloną kwotę, szczególnie że dotyczy ona okresu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie" – wskazuje serwis infor.pl.

Dlatego przelew większej kwoty bez wskazania uzasadnienia może być potraktowany przez skarbówkę jako darowizna od osoby niespokrewnionej, która podlega podatkowi. "Od nadwyżki ponad kwotę wolną, do wartości 11.833 zł, trzeba będzie zapłacić podatek według stawki 12 proc. (w III grupie podatkowej)" – czytamy na radiozet.pl.

BLIK coraz popularniejszy

Użytkownicy BLIK-a zrealizowali łącznie 1 392 mln transakcji we wszystkich kanałach w I poł. 2025 r., czyli o 24 proc. więcej r/r, a ich wartość wyniosła 207,3 mld zł – o 31 proc. więcej r/r – poinformowała w sierpniu br. członkini zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu BLIK, Katarzyna Matuszczyk.

W tym czasie zrealizowano 661,6 mln płatności e-commerce (+22 proc. r/r) na kwotę 102,4 mld zł (+29 proc. r/r).

"Od początku tego roku do końca czerwca 2025 nasi użytkownicy blikiem płacili 1 400 mln razy, co oznacza wzrost niemal o 1/4 w porównaniu do pierwszego półrocza zeszłego roku. Oznacza to, że dzienny wolumen procesowany przez BLIK-a to prawie 8 mln transakcji dziennie" – powiedziała Matuszczyk podczas wideokonferencji.

Pierwsze półrocze tego roku zamknęło się wynikiem 13 transakcji na użytkownika miesięcznie wobec średnio 11 transakcji miesięcznie rok wcześniej, dodała.

