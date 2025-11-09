Pora na deklaracje w sprawie ETS2

Ta argumentacja nie trzyma się kupy. Bezpieczeństwo to pieniądze. Już działający system ETS oraz mający wejść w życie – po ostatnich ustaleniach – w 2028 r. system ETS2 oznaczają dla Polski i Polaków koszty tak wręcz kosmiczne, że nijak nie zwiększy to naszego bezpieczeństwa. Jak niby ma na nie wpłynąć to, że w 2035 r., według bardzo ostrożnych szacunków z zeszłorocznego raportu Wandy Buk i Marcina Izdebskiego, przeciętna polska rodzina ogrzewająca się gazem z racji samego ETS2 zapłaci ponad 4 tys. zł rocznie więcej po prostu za życie? Co pójdzie na podatek od klimatu, nie pójdzie na zbrojenia, policję, sądy czy szkoły.