Marta Nawrocka chce otworzyć fundację. Wskazała cztery cele

14 listopada mija 100 dni od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji małżonka głowy państwa, Marta Nawrocka, udzieliła wywiadu telewizji wPolsce24. – Wszystkie badania wskazują, że po 100 dniach prezydentury mój mąż jest numerem jeden na polskiej scenie politycznej. Myślę, że zasłużył na to swoją ciężką pracą. Karol jest tytanem pracy. Doskonale łączy życie zawodowe, dom, dzieci. Jego siłą jest autentyczność i dzięki temu wygrał wybory – powiedziała.

Pierwsza dama podkreśliła, że chce, aby jej działania publiczne miały charakter społeczny, a nie polityczny. – Działalność małżonki prezydenta jest apolityczna. Wspólny cel to czynienie dobra. Chcę promować i pokazywać różne społeczności, fundacje, które warto wspierać – mówiła.

Nawrocka rusza z nową inicjatywą. "Cztery cele"

– Chcę otworzyć fundację. To będzie działalność typowo społeczna, apolityczna. Cztery cele, na których chciałabym się skupić podczas jej prowadzenia, to: walka z hejtem, walka z przemocą w internecie, pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans młodzieży i dzieci z mniejszych miejscowości. Fundacja będzie nosiła nazwę "Blisko Ludzkich Spraw" – poinformowała Marta Nawrocka.

– Będzie program "Oddech dla bohaterek", czyli dla matek dzieci, osób z niepełnosprawnościami, które mogłyby odetchnąć od swojej ciężkiej pracy, opieki nad swoimi dziećmi. To będą zajęcia terapeutyczne dla kobiet. Będzie też można zabrać ze sobą dzieci, będzie dla nich opieka. Myślę, że to będzie fajny program i dużo dobra z niego popłynie – kontynuowała.

Nawrocka zaznaczyła, że fundacja to dopiero początek jej inicjatyw. Jak stwierdziła, fundacja i programy społeczne będą także priorytetem w trakcie kadencji jej męża. – Ale też osobistą misją czynienia dobra – dodała.

