Polska otworzyła dwa przejścia graniczne z Białorusią

"Przejścia mogą być ponownie otwarte dzięki temu, że wschodnia granica Polski i Unii Europejskiej jest zabezpieczona jak nigdy wcześniej. W ocenie premiera Donalda Tuska, korzyści z otwarcia przejść dla polskich mieszkańców i przedsiębiorców są większe, niż ryzyka z tym związane" – podkreśla MSWiA.

Oba przejścia graniczne będą otwarte dla ruchu osobowego, a w Bobrownikach również dla ograniczonego ruchu towarowego. Rząd zapowiada, że będzie monitorował funkcjonowanie obu przejść pod kątem bezpieczeństwa i jeżeli uzna, że są ryzyka z tym związane, rozważy ich ponowne zamknięcie.

Jak podano w komunikacie, działania, takie jak rozbudowa zapory granicznej, instalacja bariery elektronicznej oraz największe w historii wzmocnienie kadrowe Straży Granicznej powodują, że szczelność granicy utrzymuje się na poziomie do 98 proc.

"Dzięki temu możemy ponownie umożliwić kontrolowany przepływ osób i towarów przez granicę z Białorusią – bez narażania bezpieczeństwa Polaków, mimo utrzymującej się presji migracyjnej ze strony białoruskich i rosyjskich służb" – tłumaczy ministerstwo.

Granica Polski z Białorusią. Nowe ponownie otwarte przejścia

27 września otwarto pięć przejść na granicy z Białorusią: dwa dla samochodów osobowych i ciężarowych i trzy kolejowe. Samochody osobowe wróciły na przejście Terespol-Brześć, a pojazdy ciężarowe na przejście Kukuryki-Kozłowicze. Otwarte zostały też trzy kolejowe przejścia graniczne dla ruchu towarowego: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz, Terespol-Brześć.

Premier Tusk zastrzegł, że "to narzędzie pozostaje dalej w naszym ręku i jeśli będzie taka potrzeba, wzrośnie napięcie albo agresywne zachowanie któregoś z sąsiadów, to nie będziemy się wahać i podejmiemy ponownie decyzję o zamknięciu przejść granicznych".

Wcześniej szef rządu informował, że granica została zamknięta w związku z rosyjsko-białoruskimi manewrami wojskowymi Zapad. Według premiera, zakończenie tych manewrów "zmniejsza rozmaitego typu zagrożenia związane z agresywną postawą naszych wschodnich sąsiadów".

