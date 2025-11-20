Czy polski rząd wstydzi się pomocy dla Ukrainy i Ukraińców?

W 2024 r. odsetek tych zebrało się 102 mln zł, a w kolejnych, najbliższych latach może nie być ich mniej, zaś spłata samej pożyczki (i odsetek od niej) ma potrwać… do 2068 r.! Czy rząd Morawieckiego zobowiązał nas do spłacania odsetek od tej pożyczki przez to niemal całe pół wieku, na razie nie wiadomo, wszelako polskie Ministerstwo Finansów poinformowało posła Płaczka, że w 2025 r. Polska planuje spłacić ukraińskie odsetki w łącznej kwocie ponad 110 mln zł, a w kolejnych latach 2026-2027 nasze państwo będzie kontynuować spłacanie „podobnych kwot” w ujęciu rocznym.