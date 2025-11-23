"Wypadamy bardzo słabo". Wiarygodność ekonomiczna Polski wciąż spada

Indeks Wiarygodności Ekonomicznej to wskaźnik gospodarczy opracowywany przez grupę ekspertów pod przewodnictwem prof. Jerzego Hausnera, byłego ministra i członka Rady Polityki Pieniężnej.

Indeks jest obliczany przy wykorzystaniu 88 wskaźników w ośmiu obszarach: praworządność, swoboda działalności gospodarczej, finanse publiczne, stabilność pieniądza i systemu finansowego, ochrona i bezpieczeństwo pracy, jakość usług publicznych, klimat i środowisko, respektowanie przez państwo traktatów i zobowiązań międzynarodowych.

Polska coraz mniej wiarygodna

Dane za ubiegły rok nie napawają optymizmem. Indeks wyniósł wtedy minus 0,21. W 2023 roku było to minus 0,64, a dwa lata wcześniej rekordowe minus 0,94. Wartość wskaźnika pokazuje, jak polska gospodarka wypadła w porównaniu z wynikami z okresu ostatnich 10 lat. Warto ujemna oznacza pogorszenie sytuacji, a dodatnia oznacza poprawę.

Najgorsza sytuacja ma miejsce w sektorze finansów publicznych.

– Sytuacja w obszarze deficytu i długu się pogarsza. Ramy [fiskalne – przyp. red.] nie są solidne, reguły są omijane, nie mamy Rady Fiskalnej, nie mamy wieloletniego planowania (…) Wypadamy bardzo słabo na tle Unii Europejskiej – powiedział Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych.

Eksperci podkreślają, że rosnący dług publiczny to tylko jeden z problemów. Kolejnym jest coraz bardziej skomplikowany system podatkowy. Na tym polu wypadamy gorzej od m.in. Rumunii, Włoch i Węgier. Źle wygląda również ogólna ocena wiarygodności finansów publicznych, implementacja unijnego ustawodawstwa czy troska o klimat i środowisko naturalne.

Na drugim biegunie znalazł się wskaźnik dbałości o bezpieczeństwo pracy. Tutaj Polska wypada najlepiej na tle Europy.

– Nasze mocne strony to rozwój administracji i bezpieczeństwa, w zakresie życia w zdrowiu jesteśmy gdzieś po środku, cyberbezpieczeństwo wymaga nieustannych nakładów – powiedziała profesor SGH Agnieszka Chłoń-Domińczak

