"Niebezpieczny projekt". Eksperci krytykują propozycję Ministerstwa Finansów

Na początku października w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2026. Wydatki budżetu państwa w przyszłym roku wyniosą 918,9 mld zł, przy dochodach w wysokości 647,2 mld zł. Oznacza to – w "najlepszym" wypadku, bo może ulec zmianom – deficyt 271,7 miliardów złotych (to jest 42 procent planowanych rocznych przychodów państwa). W projekcie nie ma mowy o ograniczeniu ogromnej ilości funkcjonujących w Polsce świadczeń socjalnych.

FOR krytykuje propozycje Domańskiego

Forum Obywatelskiego Rozwoju, fundacja powstała z inicjatywy byłego ministra finansów Leszka Balcerowicza, krytykuje przedstawiony przez Ministerstwo Finansów projekt. W opublikowanej analizie określa przyszłoroczny budżet jako "niebezpieczny projekt" i wskazuje na "nadmiarowe wydatki i wymykający się spod kontroli dług publiczny".

"Zaplanowane w budżecie wydatki na poziomie 918 mld zł to zaledwie 42 proc. całości wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych, które w przyszłym roku wyniosą niemal 2,2 bln zł, czyli 52 proc. PKB" – czytamy w wydanym komunikacie.

Eksperci dodają, że "wydatki publiczne w Polsce będą najwyższe spośród krajów regionu, tj. krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które wstąpiły do Unii Europejskiej, a także wyższe niż w słynących z rozbudowanego państwa opiekuńczego Szwecji i Danii".

FOR wskazuje, że rosną także koszty obsługi długu. W przyszłym roku na odsetki od całego długu publicznego polskie państwo wyda 112,5 mld zł (2,7 proc. PKB) – o ponad 17 proc. więcej niż w tym roku.

Według ekonomistów, głównym powodem rosnącego zadłużenia są wydatki socjalne, na które w przyszłym roku Polska wyda 109 mld zł, czyli 2,6 proc. PKB.

"Wbrew rządowej propagandzie budżet 2026 rok nie zapewnia stabilności finansów publicznych. Co więcej, deficyt może okazać się wyższy, jeśli Karol Nawrocki zawetuje planowane przez rząd podwyżki podatków. Wzrost deficytu wynika nie z podwyższonych wydatków na zbrojenia, lecz z rosnących najszybciej w UE wydatków socjalnych. Bez ich ograniczenia nie będzie możliwa konsolidacja finansów publicznych" – podsumowuje FOR.

Czytaj też:

"15 emerytura" w 2025 roku. ZUS wkrótce wyśle przelewyCzytaj też:

Padł pomysł "wstecznego" 800 plus? Astronomiczne koszty