Minister finansów w Sejmie: Żegnamy drożyznę i stagnację

Trwa 42. posiedzenie Sejmu. W piątek posłowie pracować będą w szczególności nad budżetem państwa na 2026 rok. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przedstawił projekt ustawy budżetowej. Podkreślił, że jest to budżet "Polski ambitnej i bezpiecznej", który "zapewnia finansowanie nie tylko kluczowej funkcji państwa, nie tylko naszego bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, ale również ambitnych planów inwestycyjnych i aspiracji Polaków".

– Sprawne państwo potrzebuje spójnej wizji, która nie tylko pozwala odpowiedzieć na wyzwania przyszłości, ale przede wszystkim tworzy odporność w obliczu nieoczekiwanych zmian, dlatego budżet na rok 2026 będzie stawiał na inwestycje w innowacyjność, cyfryzację i konkurencyjność naszej gospodarki – wskazał.

Budżet 2026. Domański w Sejmie: Żegnamy drożyznę

– Jesteśmy dzisiaj najszybciej rosnącą dużą gospodarką Unii Europejskiej. Polska to dziś 6. największa gospodarka Unii Europejskiej. Właśnie weszliśmy do grona 20 największych gospodarek świata, wyprzedzając Szwajcarię. W bieżącym i kolejnym roku spodziewane jest wyraźne ożywienie gospodarcze. Polskie PKB w ujęciu realnym w latach 2025-2026 wzrośnie odpowiednio o 3,4 proc. i 3,5 proc. To plasuje polską gospodarkę znacznie powyżej prognoz dla strefy euro – zwrócił uwagę Domański.

– Energia w Polsce musi być tańsza i będzie tańsza, bo chcemy, aby polskie firmy były konkurencyjne, a rachunki gospodarstw domowych za prąd wyraźnie niższe. Stawiamy na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej – podkreślił.

– Wraz z tym budżetem żegnamy drożyznę i stagnację, którą zastaliśmy w roku 2023. Ten budżet to plan wzmocnienia polskiej gospodarki. To plan budowy długoterminowej konkurencyjności polskiej gospodarki. Musimy budować długoterminową siłę i odporność, w szczególności w kontekście zagrożeń zewnętrznych – stwierdził minister finansów.

Z projektu ustawy budżetowej wynika, że wydatki budżetu państwa w przyszłym roku wyniosą 918,9 mld zł, przy dochodach w wysokości 647,2 mld zł. Tym samym deficyt wyniesie 271,7 mld zł.

