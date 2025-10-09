"Wpadliście w spiralę zadłużenia". Morawiecki publikuje nagranie

Fatalne statystyki analizuje portal Business Insider Polska. Z przywołanych danych wynika, że na koniec sierpnia zadłużenie Skarbu Państwa wyniosło ok. 1 bilion 853 miliardy złotych. Oznacza to, że tylko w ostatnim miesiącu mowa o wzroście o 20,6 miliarda złotych w porównaniu do lipca. Każdego dnia zadłużenie przyrastało więc o 665 mln zł. "W przeliczeniu na każdego z 17,2 mln pracujących oznacza to wzrost długu o 38,64 zł dziennie" – czytamy.

W ciągu roku zadłużenie państwa wzrosło o 360 mld zł, co zaś oznacza średnio blisko miliard złotych dziennie. "To najwyższe tempo w historii" – zauważa Business Insider. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku przyrost długu wynosił 215 miliardów złotych. Przed dwoma laty było to dużo mniej, bo 74 miliardy złotych.

Sytuację skomentował w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki. "Stabilność z PiS czy chaos pod rządami Tuska?" – napisał na portalu X poseł PiS.

Polityk dołączył do wpisu nagranie, w którym słyszymy: "Nadmierne rosnące zadłużenie to pułapka dla rozwoju Polski. Przyrost zadłużenia ma sens tylko wtedy, gdy idzie na projekty służące pokoleniom. To dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości tak mocno wspierał budowę CPK, elektrowni jądrowej i dywersyfikację dostaw gazu”.

"To wynik złego dopasowania wydatków". Padły dwa nazwiska

Autor materiału zwraca uwagę, że "obecny lawinowy przyrost zadłużenia w relacji do PKB to wynik złego dopasowania przez Tuska i Domańskiego wydatków bieżących do dochodów budżetowych". "Ich chaos fiskalny grozi przekroczeniem 75 proc. długu do końca dekady. Pod koniec rządów Mateusza Morawieckiego ta relacja nie przekraczała 50 proc. Tylko w latach 2023-2026 przyrost długu wyniesie ponad bilion złotych. Do 2029 roku wyniesie astronomiczne 2 biliony złotych. Nominalnie o 15 proc. więcej w 6 lat niż przez poprzednie 30 lat i ponad dwuipółkrotnie więcej niż w latach 2015-2023" – podkreśla.

"Te pieniądze nie idą na rozwój, służą utrzymaniu kruchej Koalicji 13 Grudnia. Wpadliście w spiralę zadłużenia, przestańcie zakłamywać rzeczywistość. Ten bałagan trzeba posprzątać!" – słyszymy w nagraniu.

Morawiecki zachęcił internautów do dyskusji na ten temat.

