Wymieniają go wszystkie dodatki ekonomiczne, jest podawany w wiadomościach w trójce najważniejszych indeksów. Jego wartość pokazuje stan spółek giełdowych w Ameryce. Gdy wartość akcji spada, Dow idzie w dół; gdy gospodarka się rozwija, Dow idzie w górę. Indeks jest narzędziem statystycznym, pokazuje pewną średnią.

Rozmiar gospodarki, nawet tak wielkiej jak amerykańska, ma różne obiektywne ograniczenia, więc da się przewidzieć, że Dow nie podskoczy powyżej pewnej granicy.