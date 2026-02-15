Wojciech Cejrowski korespondencja z USA Dow Jones – indeks giełdowy. Ma ponad sto lat.
Wymieniają go wszystkie dodatki ekonomiczne, jest podawany w wiadomościach w trójce najważniejszych indeksów. Jego wartość pokazuje stan spółek giełdowych w Ameryce. Gdy wartość akcji spada, Dow idzie w dół; gdy gospodarka się rozwija, Dow idzie w górę. Indeks jest narzędziem statystycznym, pokazuje pewną średnią.
Rozmiar gospodarki, nawet tak wielkiej jak amerykańska, ma różne obiektywne ograniczenia, więc da się przewidzieć, że Dow nie podskoczy powyżej pewnej granicy.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
