"Nie istnieje żaden powód". Domański o przyjęciu euro

Polska nie pracuje obecnie nad przyjęciem euro. Jak przekonuje w wywiadzie dla "Financial Times" minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, krajowa gospodarka radzi sobie dziś lepiej niż państwa należące do strefy euro.

"Nasza gospodarka radzi sobie obecnie wyraźnie lepiej, niż w przypadku większości krajów strefy euro "– zaznaczył Domański. Jak dodał, rząd dysponuje coraz większą liczbą danych i analiz, które przemawiają za utrzymaniem polskiego złotego jako narodowej waluty.

Minister przekonuje, że dobre wyniki makroekonomiczne Polski są jednym z głównych argumentów przeciwko szybkiemu rezygnowaniu z własnej waluty. "Nie istnieje obecnie żaden istotny powód, by zmieniać ten stan rzeczy" – podkreśla Andrzej Domański. "Opinia publiczna opowiada się za złotym, ale główne powody, dla których obecnie nie pracujemy nad przyjęciem euro, mają charakter ekonomiczny i nie dotyczą polskiej polityki" – podkreślił polityk w rozmowie z "Financial Times". Szef resortu finansów zaznaczył również, że Polska należy dziś do najszybciej rozwijających się gospodarek Unii Europejskiej, a to w jego ocenie sprawia, że utrzymanie własnej waluty pozostaje racjonalnym wyborem.

Brytyjski dziennik zauważa ewolucję stanowiska premiera Donalda Tuska w kwestii przyjęcia euro. Przypomniano, że od wyborów parlamentarnych w 2023 r. złoty wyraźnie się umocnił wobec euro, a badania opinii publicznej pokazują, że większość Polaków sprzeciwia się zmianie waluty.

Polska przyjmie euro? Jednoznaczne wyniki sondażu

W sondażu przeprowadzonym w grudniu przez IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" Polaków zapytano, czy w ciągu najbliższych 10 lat Polska powinna przyjąć euro zamiast złotego.

Przeciwko wejściu do strefy euro opowiedziało się ponad 62 proc. respondentów, w tym aż blisko 44 proc. osób oponuje przeciwko temu zdecydowanie.

Zwolenników przyjęcia wspólnej europejskiej waluty jest 28,5 proc. pytanych, przy czym 10,5 proc. zdecydowanie popiera wejście do strefy euro.

