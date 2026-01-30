Ogromne podwyżki cen prądu dla części Polaków. Takie rady ma dla nich minister energii
Minister energii Miłosz Motyka
Minister energii Miłosz Motyka Źródło: PAP / Tomasz Gzell
Osoby korzystające z nietaryfowych umów na dostawę energii elektrycznej otrzymują od nowego roku informacje o podwyżkach sięgających nawet 45 proc. Do sprawy odniósł się minister energii Miłosz Motyka.

Wraz z początkiem tego roku zakończono mrożenie cen energii. Podniesieniu uległy również stawki opłaty mocowej, opłaty OZE oraz opłaty kogeneracyjnej. Ministerstwo energii zapewniało jednak, że rachunki Polaków nie poszybują w górę. I o ile zapowiedzi te sprawdziły się w przypadku umów taryfowych, o tyle osoby kupujące prąd na podstawie umów wolnorynkowych muszą sięgnąć głębiej do kieszeni.

Motyka deklaruje współpracę z MAP

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", rachunki gospodarstwa korzystających z umów nietaryfowych wzrosły nawet o 45 proc. Dotyczy to ok. 6 mln gospodarstw domowych. Jakie rady ma dla nich minister energii Miłosz Motyka?

– Czasami jest tak, że przedsiębiorstwa energetyczne zachęcały do przejścia na te cenniki nietaryfowe. I okazuje się, że nie była to praktyka, która służyła portfelowi. Ale w tym zakresie mogę zadeklarować współpracę z Ministerstwem Aktywów Państwowych, bo to w zasadzie w większości są spółki z udziałem Skarbu Państwa. I przeanalizujemy jak to wygląda – powiedział na antenie radiowej "Jedynki".

Polityk PSL podkreślił, że zadaniem kierowanego przez niego resortu jest z jednej strony "dbanie o bezpieczeństwo energetyczne", a z drugiej "dbanie o "dochody Polaków". Wynika z tego, jak wskazał Motyka, że zachęcanie do korzystania z rozwiązań, które nie są korzystne dla konsumentów nie powinno mieć miejsca. Minister powiedział również, co robić, aby obniżyć rachunki za prąd.

– Po pierwsze, dokładnie analizować te propozycje przedsiębiorstw energetycznych. Po drugie, w zdecydowanej większości, jeżeli nie masz fotowoltaiki, nie masz magazynu energii, skorzystaj z taryfy G12, która gwarantuje to, że ta cena jest w tej taryfie za energię czynną niższa niż do końca ubiegłego roku cena mrożona – stwierdził.

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: Polskie Radio Program 1
Czytaj także