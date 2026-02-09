Kolejne zmiany w mObywatelu. Warto znać tę funkcję

Po zainstalowaniu aktualizacji, użytkownicy aplikacji mObywatel będą mogli natychmiast zastrzec dowód osobisty lub paszport. To ważne usprawnienie z zakresu bezpieczeństwa.

Po zastrzeżeniu dokumentu informacja trafia do ogólnopolskiego Systemu Dokumenty Zastrzeżone. Korzysta z niego wiele podmiotów i instytucji.

Co ważne, jeśli zastrzegliśmy dowód bądź paszport w mObywatelu, zmiany dyspozycji, a więc odwieszenia dokumentu, również będziemy musieli dokonać poprzez aplikację.

mObywatel cały czas się rozwija

W aplikacji mObywatel pojawiła się kolejna funkcja. Dzięki niej około pół miliona użytkowników uzyskało możliwość korzystania z wirtualnej legitymacji służbowej.

Nauczyciele w całej Polsce mogą już korzystać z cyfrowej wersji legitymacji służbowej w aplikacji mObywatel. To kolejny dokument w tej aplikacji odpowiadający na potrzeby dużej grupy zawodowej. Będzie z niego mogło korzystać ponad pół miliona użytkowników. Nauczyciele zyskali nowoczesny sposób potwierdzania swoich uprawnień zawodowych. Dokument zawsze można mieć przy sobie – wystarczy smartfon.

– Wprowadzenie cyfrowej legitymacji nauczyciela to kolejny ważny dokument w cyfrowym portfelu. Dzięki mObywatelowi nauczyciele i nauczycielki mogą potwierdzać swoje uprawnienia w sposób szybki, wygodny i w pełni bezpieczny. To realne ułatwienie, które odpowiada na potrzeby jednej z największych grup zawodowych w Polsce. Ruszamy dalej z tworzeniem cyfrowych i przyjaznych usług publicznych – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

W ostatnich tygodniach aplikacja umożliwiła także korzystanie z wirtualnego asystenta. Pomaga on w poruszaniu się po funkcjonalnościach programu oraz w załatwianiu podstawowych spraw.

