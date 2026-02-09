Kolejne zmiany w mObywatelu. Warto znać tę funkcję
Udostępnijdodaj Skomentuj
Ekonomia

Kolejne zmiany w mObywatelu. Warto znać tę funkcję

Dodano: 
Aplikacja mObywatel, zdjęcie ilustracyjne
Aplikacja mObywatel, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
Od 9 lutego aplikacja mObywatel udostępnia nową funkcję. Dzięki niej będzie możliwe zastrzeżenie utraconego dowodu osobistego lub paszportu.

Po zainstalowaniu aktualizacji, użytkownicy aplikacji mObywatel będą mogli natychmiast zastrzec dowód osobisty lub paszport. To ważne usprawnienie z zakresu bezpieczeństwa.

Po zastrzeżeniu dokumentu informacja trafia do ogólnopolskiego Systemu Dokumenty Zastrzeżone. Korzysta z niego wiele podmiotów i instytucji.

Co ważne, jeśli zastrzegliśmy dowód bądź paszport w mObywatelu, zmiany dyspozycji, a więc odwieszenia dokumentu, również będziemy musieli dokonać poprzez aplikację.

mObywatel cały czas się rozwija

W aplikacji mObywatel pojawiła się kolejna funkcja. Dzięki niej około pół miliona użytkowników uzyskało możliwość korzystania z wirtualnej legitymacji służbowej.

Nauczyciele w całej Polsce mogą już korzystać z cyfrowej wersji legitymacji służbowej w aplikacji mObywatel. To kolejny dokument w tej aplikacji odpowiadający na potrzeby dużej grupy zawodowej. Będzie z niego mogło korzystać ponad pół miliona użytkowników. Nauczyciele zyskali nowoczesny sposób potwierdzania swoich uprawnień zawodowych. Dokument zawsze można mieć przy sobie – wystarczy smartfon.

– Wprowadzenie cyfrowej legitymacji nauczyciela to kolejny ważny dokument w cyfrowym portfelu. Dzięki mObywatelowi nauczyciele i nauczycielki mogą potwierdzać swoje uprawnienia w sposób szybki, wygodny i w pełni bezpieczny. To realne ułatwienie, które odpowiada na potrzeby jednej z największych grup zawodowych w Polsce. Ruszamy dalej z tworzeniem cyfrowych i przyjaznych usług publicznych – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

W ostatnich tygodniach aplikacja umożliwiła także korzystanie z wirtualnego asystenta. Pomaga on w poruszaniu się po funkcjonalnościach programu oraz w załatwianiu podstawowych spraw.

Czytaj też:
Poradnik bezpieczeństwa. Kierwiński do opozycji: Zachowajcie elementarną przyzwoitośćCzytaj też:
"Mam 15 lat". Nowa funkcja mObywatela ma ograniczyć dostęp dzieci

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: dobreprogramy.pl
Czytaj także