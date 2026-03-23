Ujawniono zarobki zarządu Agory. Łącznie to ponad 6 mln zł

Jak podaje portal press.pl, prezes zarządu Agory Bartosz Hojka zrobił w ubiegłym roku 2 mln zł. Wynagrodzenie stało wyniosło 940 tys. zł, 1,05 mln zł to plany motywacyjne i premie uzależnione od realizacji wyznaczonych celów, a 12 tys. zł to pozostałe świadczenia.

Również pozostali członkowie zarządu zarobili niebagatelne kwoty. Anna Kryńska-Godlewska za pracę w zarządzie Agory otrzymała 1,05 mln zł. Wojciech Bartkowiak zarobił 881 tys. zł, Agnieszka Siuzdak-Zyga – 871 tys. zł, a Maciej Strzelecki – 613 tys. zł. Tomasz Jagiełło dostał 612 tys. zł, a Tomasz Grabowski, który zasiadał w zarządzie Agory do 28 czerwca 2024 roku, w ub.r. otrzymał 165 tys. zł z tytułu planu motywacyjnego za czas pełnienia funkcji członka zarządu w 2024 roku.

Ogółem na wynagrodzenia dla członków zarządu Agory przeznaczono 6,19 mln zł (o 630 tys. zł mniej niż w 2024 roku).

Zwolnienia grupowe w Agorze

Przypomnijmy, że w styczniu i lutym w Grupie Agora przeprowadzono zwolnienia grupowe. Pracę straciło łącznie 115 osób, z czego najwięcej – 56 – w spółce Wyborcza. Firma nie poinformowała, ilu pracowników zdecydowało się na odejście w ramach programu dobrowolnych rozstań.

W marcu media donosiły o wynikach ankiety przeprowadzonej wśród pracowników Agory. Ujawniły one, że pracownicy są niezadowoleni z zarządu, niskich wynagrodzeń i zwolnień.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych.

Czytaj też:

